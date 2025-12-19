16+
Общество

Самарская область вошла в число лидеров "Большого этнографического диктанта"

САМАРА. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В юбилейной акции "Большой этнографический диктант" Самарская область показала один из лучших результатов среди регионов с населением свыше 3 млн человек. Десятый "Большой этнографический диктант" проходил с 1 по 8 ноября. В акции участвовало почти 180 тыс. жителей Самарской области.

Фото: Ассоциация профсоюзных организаций студентов Самарской области

По проценту вовлеченности в акцию Самарская область заняла второе место среди субъектов РФ с населением свыше 3 млн человек. В регионе участниками стали 5,65% от общей численности населения, тогда как, например, в Москве - 3,59%.

В Год защитника Отечества и впервые в истории диктанта участники специальной военной операции задали по видео свои вопросы. Акцию традиционно проводит Федеральное агентство по делам национальностей совместно с партнерами.

Всего на вопросы этнодиктанта в этом году ответили почти 4 млн человек из 179 стран мира. Акция охватила все континенты, включая как ближнее зарубежье (Азербайджан, Казахстан, Беларусь), так и дальнее - Австралию, Вануату, США.

По данным организаторов, возраст участников варьировался от 4 лет (самые юные участники из Магаданской и Челябинской областей) до 97 лет (самые старшие из Москвы и Кемеровской области). В Самарской области самыми активными участниками стала представители молодежи.

Руководитель ФАДН России Игорь Баринов отметил: "Юбилейный, десятый, диктант - это не только повод подвести итоги, но и стимул двигаться дальше в укреплении общероссийского гражданского единства".

"Эта акция - не просто тест на знания. Она выполняет важнейшую просветительскую миссию, - отметил директор самарского Дома дружбы народов Игорь Буров. - Участие в диктанте не только позволяет оценить свою эрудицию в области истории и культуры народов России, но и мотивирует людей, особенно молодежь, к дальнейшему самообразованию. Мы рады, что с каждым годом интерес к проекту только растет". 

