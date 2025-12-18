Новые автобусы вышли на шесть маршрутов в Самаре

В Самаре автопарк транспортной компании "Самара Авто Газ" пополнили 117 новыми низкопольными автобусами марки "LOTOS 105 °C-02". На сегодняшний день они уже вышли на шесть маршрутов — №№ 1, 26, 37, 50, 76 и 79. Данные маршруты были определены по итогу анализа объемов пассажиропотока и обращений жителей.

"Вместе с министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области системно анализируем эффективность работы городских маршрутов. В приоритете сокращение интервалов движения и техническое состояние автобусов. Задача всех перевозчиков — увеличивать автопарк и число машин на маршрутах, чтобы создать по-настоящему продуманную, эффективную и удобную транспортную систему, отвечающую реальным потребностям самарцев и делающую городскую среду комфортнее", — отметил глава города Самары Иван Носков.

На сегодняшний день низкопольные автобусы марки "LOTOS 105 °C-02" уже работают на шести маршрутах. Маршрут № 1 (Красная Глинка — Железнодорожный вокзал); № 26 (автостанция "Аврора" — Сухая Самарка), связывающий северо-восточные пригороды Самары с центральной частью города и автостанцией "Аврора"; № 37 (14 микрорайон — Хлебная площадь); № 50 (Батайская — Поликлиника); № 76 (113 км — Военный городок-2); № 79 (Барбошина Поляна — Прибрежный).

"Наши новые лайнеры уже приступили к работе на самых оживленных и востребованных маршрутах, в том числе, например, на маршруте № 1, который считается одним из самых протяженных — 34,5 км и 48 остановок — и связывает отдаленные жилые массивы Красноглинского района с центральной частью города. Суточный пассажиропоток превышает 10 тысяч человек в день, и важно, чтобы люди передвигались в комфортных условиях. На другом маршруте — № 70 — автобусы полностью заменены на новые. Постарались приобрести новый транспорт к зиме, чтобы жители и гости Самары в тепле и уюте добирались на учебу, работу и по делам. В будущем планируем продолжить обновление подвижного состава", — рассказал директор компании-перевозчика "Самара Авто Газ" Александр Кочерыгин.

Низкопольные автобусы произведены в городе Набережные Челны и вмещают до 92 пассажиров. В числе прочего предусмотрены места для инвалидов-колясочников и родителей с детскими колясками — для их удобства входные группы оборудованы откидными аппарелями. В салонах есть система кондиционирования, USB-слоты для зарядки гаджетов, внутренние камеры видеонаблюдения и электронные информационные табло.

Отметим, что автобусы приобретены транспортной компанией "Самара Авто Газ" в рамках федерального проекта "Развитие общественного транспорта" нацпроекта "Инфраструктура для жизни" и переданы перевозчику Государственной транспортной лизинговой компанией по механизму льготного лизинга. Ранее автопарк пополнился 20 новыми автобусами марки "Lotos-105-C02" и 5 автобусами марки "Foton".