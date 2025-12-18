В Самарской области задержали организаторов нелегальных каналов связи

Сотрудники МВД России и ФСБ выявили в нескольких регионах, в том числе в Самарской области, нелегальные каналы связи. Об этом сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По имеющимся данным, эти каналы могли использовать спецслужбы Украины для вовлечения россиян в диверсионно-террористическую деятельность, а также для массового распространения ложных террористических угроз, дистанционных мошенничеств и совершения других преступлений.

В результате задержали 19 граждан России по подозрению в причастности к организации незаконного функционирования sim-боксов и пополнения баланса использовавшихся в них sim-карт. Им также вменяют в вину нелегальное распространение абонентских номеров российских операторов связи и незаконное предоставление услуг по регистрации аккаунтов в Интернете.

Задержания прошли в Санкт-Петербурге, Республике Адыгея, Ставропольском крае, Ханты-Мансийском автономном округе, Владимирской, Иркутской, Кемеровской области - Кузбассе, Московской, Рязанской, Самарской и Челябинской областях. Изъято более 40 sim-боксов, свыше 9 тыс. sim-карт и sim-чипов.

По версии следствия, подозреваемые получали деньги от зарубежных кураторов. Это подтверждают переписки, найденные в изъятых средствах связи.

Возбуждены и расследуются уголовные дела по ст.ст. 274.3, 274.4, 274.5 УК РФ.