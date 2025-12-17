Минус миллион: мошенники запугали жительницу Кинельского района пособничеством в терроризме

В Кинельском районе возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении 68-летней местной жительницы, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Как рассказала женщина, ей несколько дней поступали звонки от неизвестных, которые представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Злоумышленники убеждали пенсионерку в том, что ее деньги мошенники пытаются перевести на Украину и их необходимо в срочном порядке перевести на "безопасные счета", предоставленные ей в один из мессенджеров.

Для реализации своего преступного умысла мошенники отправили жертве инструкцию, после чего она отправилась к банкомату и перевела на указанный счет личные сбережения — свыше 1 млн рублей.

После совершения перевода женщина пришла домой, побеседовала с родственниками и поняла, что стала жертвой крупного обмана. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия, направленные на установление личностей и местонахождения злоумышленников.