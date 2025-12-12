Самарский полицейские поймали двух наркосбытчиков на одном тайнике

В Самаре отправили в суд уголовное дело 43-летнего мужчины и 20-летней девушки. Их обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в крупном и особо крупном размерах. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Подозреваемых задержали летом 2025 года. По версии следствия, мужчина устроился работать курьером в интернет-магазин, торгующий запрещенными веществами. В день задержания он забрал из тайника оптовую партию и попался полицейским на трассе Самара — Бугуруслан. У него изъяли шесть пакетов с подозрительным порошком. При этом один из пакетов был спрятан в детской игрушке. Семья подозреваемого ничего не знала о его криминальной работе. В тот день он ехал с ними якобы в Башкирию собирать ягоды.

В этот же день полицейские сделали муляж изъятого вещества, положили его в указанное в переписке анонимным куратором место и задержали следующего курьера. Так они поймали молодую самарчанку. Девушка дала признательные показания и показала четыре тайника, где спрятала ранее полученные свертки. Дома у нее нашли еще наркотик.

Общий вес изъятых синтетических наркотиков составил более 2 кг.