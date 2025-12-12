Самарец до смерти забил возлюбленную лопатой

В Самаре суд вынес приговор 41-летнему местному жителю, которого обвиняли в убийстве. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В декабре 2024 г. мужчина выпивал в заброшенном здании в пос. Мехзавод и поссорился с близкой знакомой, сказавшей ему что-то оскорбительное. В итоге он избил возлюбленную, в том числе лопатой. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Известно, что самарец уже бывал судим за хулиганство, кражу и наркопреступления. В этот раз суд приговорил его к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима.