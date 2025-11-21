Семье, обвиненной в похищении внучки, пересмотрят приговор

Сторона защиты подала апелляционную жалобу на приговор 77-летней жительнице Самары Валентине Дорофеевой и ее родным за "похищение внучки". Об этом рассказал журналисту Волга Ньюс адвокат Владимир Красиков.

Юрист будет участвовать в заседании по видеоконференцсвязи в Самарском областном суде. А саму жалобу будут рассматривать служители Фемиды в Новосибирске. Заседание назначили на 25 ноября. Если апелляция в Новосибирске оставит решение в силе, то у стороны защиты будет возможность обжаловать приговор в кассационной инстанции в Кемерово.

Напомним, семья Дорофеевых жила в хорошем доме на 9-й просеке, занимались бизнесом. Но внезапно произошла странная история.

"После достижения в июне 2021 года 18 лет внучка Валентины Дорофеевой заявила своей маме, что хочет поехать работать в лагерь "Артек", и даже показала проект трудового договора, который якобы ей прислал работодатель. Мама, зная, что дочь отдыхала в этом лагере, поверила ей, приобрела билеты, дала денег. Дочь уехала. А через несколько месяцев мама узнала, что ее единственная дочь солгала: ни в какой лагерь она работать не поехала, а ее местонахождение неизвестно", - рассказывал источник, близкий семье Дорофеевых.

Родные говорили, что забеспокоились и наняли детектива. "В результате выяснилось, что дочь находится в Новосибирске и проживает со взрослой женщиной. При этом сама девушка причину такого своего поведения не поясняла, однако продолжала обращаться к родственникам за финансовой помощью, и они переводили деньги", - рассказывал собеседник.

Родственники отправились в Новосибирск. Дальше версии случившегося расходятся. Родные говорят, что сначала девушка встретила их агрессивно, но потом согласилась пожить дома. Вернувшись, она ходила в магазин, парикмахерскую и открывала дверь участковому.

В то же время новосибирская подруга девушки, Анжелика, заявила правоохранителям о похищении. В СУ СКР по Новосибирской области возбудили уголовное дело.

По версии следствия, вечером 3 марта на парковке возле дома на ул. Николаева в Новосибирске родственники-похитители, угрожая газовым баллончиком, избили 18-летнюю девушку, насильно посадили ее в машину и отвезли в Самару. В итоге под арест отправили мать, дядю, отчима и детектива. А бабушке определили домашний арест. Но тут случилось внезапное. Потерпевшая внучка (ее фамилия Чернова) обратилась в суд Самарской области с требованием поместить ее бабушку в следственный изолятор - к остальным "похитителям".

"Чернова опасается за свою жизнь и просит избрать для 74-летней Дорофеевой заключение под стражу", - сообщил в 2022 г. судья.

Услышав это на заседании, пенсионерка разрыдалась. Впрочем, суд учел возраст и состояние здоровья женщины и оставил ее под домашним арестом.

Бабушка, кстати, внучку не винила - считала, что та просто находится под влиянием своей старшей подруги, у которой якобы есть образование психолога. Адвокат настроен более категорично. "Я уверен, что в этом случае налицо мошенничество. Чернова и Анжелика заявляют, якобы бабушка хочет отобрать у Черновой квартиру. Но это неправда. Да и долю в жилье ей подарили родные. Плюс она унаследовала бы имущество", - говорил юрист.

Защитники Дорофеевой подчеркивали: Чернова занималась восточными единоборствами, и похитить ее было бы не слишком просто. Но дальше, как считают родные, девочку якобы кто-то надоумил упрятать семью за решетку.

11 июня суд вынес подозреваемым приговор. Матери девушки назначили 10 лет лишения свободы плюс полтора года ограничения свободы (после отбытия основного наказания). Дяде девочки назначили восемь с половиной лет лишения свободы и полтора года ограничения свободы. Отчиму по фамилии Славнов назначили 10 лет лишения свободы и также полтора года ограничения свободы. Бабушке назначили семь лет и один месяц лишения свободы. Новосибирского детектива по фамилии Салямин приговорили к восьми годам лишения свободы плюс к году и трем месяцам ограничения свободы. Женщины должны отбывать наказание в колонии общего режима, а мужчины - строгого.