Суды Происшествия

Жительница Самары отсудила 1,5 млн у стоматологии за плохое лечение

САМАРА. 5 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Жительница Самары выиграла суд у местной стоматологии. Женщина указала в иске, что ей провели некачественное лечение. За медицинские услуги она отдала 750 тыс. рублей.

Претензии пациентки о возврате стоимости договора за некачественные услуги изначально в клинике оставили без удовлетворения. Тогда жительница Самары обратилась в суд Красноглинского района. Она требовала вернуть ей 750 тысяч плюс неустойку (еще 750 тыс.), а также 3 млн руб. в виде компенсации морального ущерба плюс штрафы. В итоге суд решил, что иск нужно удовлетворить частично и взыскать 3 млн 92,5 тыс. рублей. 
Решение обжаловал сотрудник клиники. В итоге в апелляционной инстанции стороны заключили мировое соглашение: клиника и ее сотрудник должны выплатить 1,5 млн руб. пациентке.
Интересно, что в регионе нередки случаи, когда жители подают в суд на стоматологии. Ранее мировым соглашением закончилась другая похожая тяжба. 

