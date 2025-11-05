Жительница Самары отсудила 1,5 млн у стоматологии за плохое лечение

Жительница Самары выиграла суд у местной стоматологии. Женщина указала в иске, что ей провели некачественное лечение. За медицинские услуги она отдала 750 тыс. рублей.
Претензии пациентки о возврате стоимости договора за некачественные услуги изначально в клинике оставили без удовлетворения. Тогда жительница Самары обратилась в суд Красноглинского района. Она требовала вернуть ей 750 тысяч плюс неустойку (еще 750 тыс.), а также 3 млн руб. в виде компенсации морального ущерба плюс штрафы. В итоге суд решил, что иск нужно удовлетворить частично и взыскать 3 млн 92,5 тыс. рублей.
Решение обжаловал сотрудник клиники. В итоге в апелляционной инстанции стороны заключили мировое соглашение: клиника и ее сотрудник должны выплатить 1,5 млн руб. пациентке.
Интересно, что в регионе нередки случаи, когда жители подают в суд на стоматологии. Ранее мировым соглашением закончилась другая похожая тяжба.
Последние комментарии
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.