CARCADE выступила на круглом столе, организованном изданием "Коммерсантъ-Удмуртия"

23 октября в Ижевске прошёл круглый стол "Сделано в Удмуртии", в ходе которого участники обсуждали вопросы развития промышленности и торговли в регионе.

Одним из важнейших аспектов, который был поднят на встрече, стало значение транспортной инфраструктуры для обеспечения стабильности и роста производственных и торговых процессов. Для малого и среднего бизнеса приобретение автомобилей и специализированной техники часто становится финансовым вызовом из-за необходимости значительных вложений. В этой ситуации лизинг представляет собой удобное решение, позволяющее обновить автопарк без высоких кредитных рисков и крупных единовременных затрат.

Виталий Карпушкин, директор Ижевского представительства лизинговой компании CARCADE, отметил, что лизинг помогает предпринимателям в Удмуртии поддерживать темп роста и оперативно адаптироваться к меняющимся условиям рынка. Особенно активно он используется производственными компаниями и в сфере услуг, где транспорт является неотъемлемой частью производственного процесса.

По словам эксперта, наибольший спрос сегодня наблюдается на легковые и лёгкие коммерческие автомобили. Дополнительным стимулом для бизнеса является государственная поддержка: Минпромторг компенсирует часть аванса по договорам лизинга, что делает технику более доступной для предпринимателей, чем при её покупке за собственные средства.

"Государственные субсидии, скидки от поставщиков и гибкие условия платежей — всё это делает лизинг не просто альтернативой кредиту, а важным инструментом для развития бизнеса", — отметил Виталий Карпушкин.

Ижевское представительство компании уверенно удерживает свои позиции на рынке легковых и лёгких коммерческих автомобилей в регионе.

"Наша цель — сохранить эти позиции и поддерживать наших клиентов, особенно в сложные времена. Мы сохранили условия 2024 года, чтобы предприниматели могли спокойно планировать своё развитие. В конечном итоге мы делаем технику более доступной, а бизнес — более устойчивым", — подчеркнул эксперт.

Для многих компаний лизинг становится не просто финансовым инструментом, а частью стратегии роста. Он помогает высвободить ресурсы для модернизации, снизить нагрузку на оборотные средства и оперативно реагировать на изменения спроса.

"Главное — не бояться делать первый шаг. Каждое решение требует расчётов, но правильный выбор лизинга помогает не тратить, а зарабатывать. Когда техника работает на развитие бизнеса, она окупается быстрее, чем можно ожидать", — отметил Виталий Карпушкин.