Красавицы Самары планируют потратить на праздничные бьюти-процедуры около 8 тыс. рублей

САМАРА. 13 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В преддверии Нового года большинство жительниц Самары (64%) желают стать неотразимыми, посетив салоны красоты или частных мастеров. Чаще всего женщины посещают салоны или бьюти-мастеров раз в месяц — так ответили 54%. Приходят в салоны или к мастерам несколько раз в неделю 11% респонденток, раз в неделю — 17%.

Авито Реклама и Авито Услуги провели опрос среди жительниц Самары старше 18 лет, чтобы определить список наиболее популярных процедур в новогодние праздники, а также праздничные тренды в индустрии красоты.

Планируете ли вы посещать салоны красоты или частных мастеров во время новогодних праздников?

Ответ

Доля ответов респондентов %

Да, у меня уже есть запись

38%

Да, но еще не определилась с услугами

26%

Планирую заниматься бьюти-процедурами дома

11%

Нет, не планирую

25%

Самыми популярными услугами в сфере красоты перед новогодними праздниками в Самаре стали маникюр (77%), окрашивание волос (67%), педикюр (63%) и стрижки (51%). Почти треть опрошенных жительниц города (30%) планируют визит к массажисту, а 20% — СПА-процедуры.

Какие бьюти-процедуры вы запланировали на новогодние праздники?

Услуга

Доля ответов респондентов %

Маникюр

77%

Окрашивание волос

67%

Педикюр

63%

Стрижка

51%

Массаж

30%

СПА

20%

Косметология

19%

Восстановление волос

16%

Женщины чаще всего пробуют новые бьюти-процедуры ради того, чтобы нравиться себе — так ответили 71% участниц опроса. Ещё 30% готовятся к праздничным мероприятиям и поэтому выбирают дополнительные услуги. Советы друзей и подарочные сертификаты вдохновляют по 20% респонденток, а акции и скидки — 14%.

О выгодных предложениях салонов красоты, стилистов, косметологов и массажистов респондентки чаще всего узнают от друзей и коллег (82%). Ещё 9% обращают внимание на рекламу на сайтах объявлений и маркетплейсов — 9%.

Чаще всего жительницы Самары планируют потратить на бьюти-процедуры перед новогодними праздниками не более 5 тыс. рублей — так ответили 49% опрошенных. 34% ориентируется на бюджет от 5 001 до 10 тыс. рублей, 4% — от 10 001 до 20 тыс. рублей. Бюджет более 20 тыс. рублей планируют 12% респонденток. В среднем женщины планируют потратить на бьюти-процедуры перед Новым годом 8 239 рублей.

Какую сумму вы планируете потратить на бьюти-процедуры на новогодних праздниках?

Сумма

Доля ответов респондентов %

До 3 000 рублей

23%

От 3 001 до 5 000 рублей

26%

От 5 001 до 10 000 рублей

34%

От 10 001 до 20 000 рублей

4%

От 20 001 до 30 000 рублей

8%

Более 30 000 рублей

4%

По сравнению с прошлым годом траты на бьюти-услуги у большинства увеличились — 42% отметили небольшое увеличение расходов, ещё 17% — значительное. Остались на прежнем уровне траты у 17% опрошенных. Незначительное снижение бюджета указали 12%, существенное — 3%.

