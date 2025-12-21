В Самарской области пропали четыре ребенка

Сотрудники полиции разыскивают без вести пропавших малолетних: 10-летнего мальчика и трех девочек 11, 10 и 5 лет, жителей поселка Безенчук Самарской области. В 20:30 20 декабря они не вернулись с прогулки и до настоящего времени их местонахождение неизвестно.

Личный состав отдела полиции ОМВД России по Безенчукскому району в час ночи после обращения за помощью родителей детей поднят по тревоге.

Полицейские составили и распространили ориентировку с приметами малолетних среди личного состава полиции, Росгвардии, организаций правоохранительной направленности и волонтеров. Сотрудники уголовного розыска устанавливают и опрашивают очевидцев произошедшего, а также круг общения детей.

Наружные наряды полиции, участковые уполномоченные, инспекторы по делам несовершеннолетних осуществляют поисковые мероприятия на пересеченной местности, проводят обход дворов и улиц близлежащих сел, осматривают подвальные и чердачные помещения, заброшенные стройки и места возможной концентрации несовершеннолетних.

Роман Охотников, фото: ГУ МВД

Помощь в розыске детей оказывают представители добровольческого общественного объединения "Лиза Алерт".

Приметы без вести пропавших:

Охотников Роман Сергеевич, 06.12.2015 года рождения, на вид 10 лет, рост 140 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза карие. Был одет: куртка синего цвета, шапка коричневого цвета, сапоги "дутики";

Угрюмовы Саша и Диана, фото: ГУ МВД

Угрюмова Виктория Геннадьевна 30.07.2015 года рождения, на вид 10 лет, рост 135 см, волосы русые, глаза карие. Была одета: куртка сиреневого цвета, брюки черного цвета, шапка и сапоги зеленого цвета;

Угрюмова Александра Эмильевна, 16.10.2020 года рождения, на вид 5 лет, рост 100 см, худощавого телосложения, глаза карие. Была одета: шапка розового цвета, куртка серого цвета, брюки черного цвета;

Диана Соколова, фото: ГУ МВД

Соколова Диана Максимовна, 09.01.2014 года рождения, на вид 10 лет, рост 130 см, волосы светло-русые, глаза голубые. Была одета: куртка фиолетового цвета до колен, шапка, шарф и сапоги черного цвета.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении детей, просьба сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону дежурной части Отдела МВД России по Безенчукскому району: 8(84676) 2-11-31, 112 или по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области 8(999)-701-02-33.