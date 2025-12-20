Водителя из Сызрани будут судить за систематическую пьяную езду

В Сызрани в суд направлено уголовное дело, возбужденное в отношении злостного нарушителя ПДД РФ, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
В сентябре экипаж ДПС в Сызрани остановил для проверки документов ВАЗ 21121, который передвигался по городу без государственного регистрационного номера. Полиция попросила водителя предъявить права и документы на автомобиль, но тот сказал, что при себе документов нет. При этом от водителя пахло спиртным. Ему предложили пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, но тот отказал. За управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, сотрудники Госавтоинспекции составили протокол об административном правонарушении, а для дальнейшего разбирательства задержанного доставили в отдел полиции.
Выяснилось, что в октябре 2024 года 37-летний местный житель без прав уже задерживался. Его признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 12.26 КоАП РФ и назначили административный арест на 10 суток.
Однако, спустя некоторое время, он вновь сел за руль автомобиля в пьяном виде. Он признался полицейским, что выпил 3 бутылки пива и решил отогнать свой автомобиль в ремонт для проведения кузовных работ.
На водителя возбудили уголовное дело по статье "Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения". В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. На ВАЗ 21121 наложен арест.
