Жительница Самары перевела мошенникам на "безопасный" счет 1 млн рублей

В отдел полиции Самары обратилась 57-летняя местная жительница с заявлением о хищении 1 млн руб., сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В ходе выяснения обстоятельств сотрудниками полиции установлено, что женщине поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником финансовой компании. Под предлогом декларирования денежных средств он убедил самарчанку, что необходимо срочно перевести сбережения на безопасный счет. Женщина выполнила все требования злоумышленника, после чего незнакомец перестал выходить на связь. Потерпевшая поняла, что стала жертвой обмана и обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.