Шесть человек пострадали при столкновении Kia и Datsun в Самарской области

В четверг, 18 декабря, в Шенталинском районе Самарской области шесть человек пострадали в ДТП. Об этом сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

В 9:45 на 31 км трассы "Урал" - Исаклы - Шентала столкнулись Kia Carnival и Datsun on-Do. В аварии пострадали шесть человек. Двоих из них госпитализировали в Сергиевскую ЦРБ, а четверых - в Шенталинскую ЦРБ.

На месте происшествия работали сотрудники ПСЧ №131 филиала ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".