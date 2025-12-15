Пассажир "семерки" погиб после столкновения с фурой в Самарской области

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 15 декабря, в Безенчукском районе Самарской области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"