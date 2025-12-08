В Шигонском районе "семерка" съехала в кювет

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 7 декабря, в Шигонском районе 42-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 съехал в кювет и перевернулся, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области