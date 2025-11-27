В Самаре госпитализировали мужчину, сбитого иномаркой

В среду, 26 ноября, в Железнодорожном районе Самары под колеса автомобиля попал 35-летний пешеход, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Как рассказали в Госавтоинспекции, в 19:20 36-летний водитель Nissan двигался по ул. Пензенская со стороны ул. Урицкого в направлении ул. Владимирская. В пути следования, возле дома № 35, он наехал на 35-летнего мужчину. С места ДТП пешеход госпитализирован.