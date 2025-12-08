На трассе под Самарой погиб водитель Renault, столкнувшийся с фурой

В понедельник, 8 декабря, в Кинельском районе Самарской области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 7:47 56-летний водитель Renault Logan на 8 км дороги Кинель — Богатое — Борское выехал на встречную полосу там, где это запрещено, и столкнулся с фурой Iveco Stralis под управлением 39-летнего мужчины. После этого легковушка съехала в кювет.

В результате водитель Renault скончался на месте до прибытия скорой помощи.