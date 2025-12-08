В Куйбышевском районе Самары столкнулись две иномарки

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 7 декабря, в Куйбышевском районе Самары произошло столкновение автомобилей Omoda C5 и Citroen C4, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области