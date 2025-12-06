В Безенчукском районе в больницу попали пассажиры иномарки, въехавшей в грузовик

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 5 декабря, в Безенчукском районе произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области