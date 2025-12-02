Виновник ДТП из Самарской области заплатит более 500 тыс. руб. за "прогулку" на санитарном вертолете

В Самарской области суд по иску Куйбышевской транспортной прокуратуры взыскал с автомобилиста сумму, затраченную на авиаперевозку пострадавшего в ДТП.
В апреле 2024 г. в Похвистневском районе по вине 32-летнего водителя легковушки произошло ДТП, в котором пострадали он сам и пассажир. При этом получившего травмы водителя пришлось эвакуировать на санитарном вертолете.
Позже суд признал автомобилиста виновным в нарушении ПДД, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью. После этого прокуратура потребовала взыскать с него стоимость авиаперевозки — более 500 тыс. рублей.
Напомним, недавно в регионе произошел аналогичный случай. Там водителю из Сызрани пришлось платить за эвакуацию на вертолете несовершеннолетнего пешехода, пострадавшего по его вине.
