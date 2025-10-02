Водитель из Самарской области заплатит 500 тыс. руб. за эвакуацию пострадавшего пешехода на вертолете

В Самарской области суд обязал виновника ДТП компенсировать стоимость эвакуации пострадавшего. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
В октябре 2024 г. в Шигонском районе произошло ДТП по вине 41-летнего жителя Сызрани. В результате пострадал несовершеннолетний пешеход, для эвакуации которого пришлось использовать санитарный вертолет.
Автомобилиста признали виновным в ДТП. А теперь суд еще и обязал его возместить в региональный бюджет стоимость авиаперевозки пострадавшего — более 500 тыс. рублей.
