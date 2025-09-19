Житель Сызрани пытался подзаработать на аварийном жилье

Сызранский городской суд вынес приговор местному жителю, которого обвиняли в мошенничестве. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

С мая по ноябрь 2023 г. мужчина, знавший, что аварийные дома должны расселить, выкупил жилье, оформил на подставное лицо, а потом продал себе же по завышенной стоимости. Позже городская администрация начала выкупать жилье у собственников по цене, заявленной в договорах. Таким образом, сызранец незаконно получил 620 тыс. рублей.

Мужчина признал вину и добровольно возместил ущерб. Суд назначил ему полтора года лишения свободы условно.