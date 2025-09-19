Житель Сызрани пытался подзаработать на аварийном жилье

Сызранский городской суд вынес приговор местному жителю, которого обвиняли в мошенничестве. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
С мая по ноябрь 2023 г. мужчина, знавший, что аварийные дома должны расселить, выкупил жилье, оформил на подставное лицо, а потом продал себе же по завышенной стоимости. Позже городская администрация начала выкупать жилье у собственников по цене, заявленной в договорах. Таким образом, сызранец незаконно получил 620 тыс. рублей.
Мужчина признал вину и добровольно возместил ущерб. Суд назначил ему полтора года лишения свободы условно.
Последние комментарии
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.