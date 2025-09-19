16+
Театр Культура

В Самаре представили джукбокс-мюзикл "Дунаевские. Двойной портрет"

САМАРА. 19 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В среду, 17 сентября, на сцене Самарского театра оперы и балета им. Д.Д.Шостаковича показали джукбокс-мюзикл "Дунаевские. Двойной портрет" с участием народного артиста России Дмитрия Харатьяна, заслуженной артистки России Нонны Гришаевой и звезд мюзиклов.

Музыкальное событие посвящено сразу двум юбилеям: 125-летию со дня рождения народного артиста РСФСР Исаака Дунаевского и 80-летию народного артиста России Максима Дунаевского.

Мероприятие реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры Российской Федерации и ФГБУК РОСКОНЦЕРТ.

Над созданием спектакля работала постановочная группа, в которую вошли режиссер-постановщик Светлана Горшкова, хореограф-постановщик Жанна Шмакова, сценограф-постановщик Юрий Антизерский, автор сценария Константин Рубинский, музыкальный руководитель Евгений Загот, продюсер Дмитрий Калантаров.

Спектакль, посвященный прославленной композиторской династии, получил необычный формат джукбокс-мюзикла. Джукбокс - это музыкальный автомат, популярный в 1930-60-е годы. Такие устройства устанавливались на танцплощадках, в ресторанах и кафе. С их помощью посетители могли выбирать музыку под любое настроение. По словам Максима Дунаевского, когда-то давно подобный аппарат подарили его отцу. Именно такой джукбокс стал героем мюзикла - периодически появляясь на сцене, он как бы случайно выбирает мелодии. Это креативное решение позволило авторам избежать дилеммы, когда из масштабного наследия обоих композиторов пришлось бы выбирать что-то "лучшее" или "самое популярное".

Творческое наследие Исаака Дунаевского включает в себя множество советских песен, музыку более чем к 60 фильмам и спектаклям, 12 оперетт, четыре балета. Его сын Максим Дунаевский - автор почти двух десятков мюзиклов и музыкальных спектаклей, ряда симфонических и камерных произведений, музыки к фильмам и мультфильмам, а также популярных песен.

На сцене представлены комсомольские стройки и демонстрации трудящихся, споры творческой молодежи с суровым цензором и встречи с суперзвездами ушедшей эпохи - друзьями Исаака Дунаевского.

Второе отделение мюзикла открывают герои легендарного советского фильма "ДʼАртаньян и три мушкетера". Как оказывается, тема мужской дружбы, воспеваемая в фильме, имела огромное значение и для самого композитора. В музыкальном калейдоскопе появляются многие герои кинофильмов и мюзиклов авторства Максима Дунаевского: спускаются с неба и танцуют под блестящими зонтиками многочисленные Мэри Поппинс, ломает преграды на пути к личному счастью героиня мультфильма Забава, с надеждой вглядывается в морскую даль сказочная Ассоль.

Премьера проекта "Дунаевские. Двойной портрет" состоялась 4 февраля 2025 г. в Московском театре оперетты.

17 сентября спектакль прошел в рамках VI Международного Фестиваля искусств "Шостакович. Над временем", который ежегодно проходит в Самаре и Тольятти и представляет зрителям многообразие жанров композиторской деятельности Дмитрия Шостаковича и широту диапазона современного искусства.

Важно отметить, что в вечере приняли участие симфонический оркестр (под управлением Андрея Данилова, Евгения Заготы) и хор театра "Шостакович опера балет" (главный хормейстер Максим Пожидаев), Образцовый художественный коллектив - хор Ventus, младший хор "Радость" Центральной детской хоровой школы (хормейстер - Светлана Ерастова).

