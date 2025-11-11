Дом, который продолжается в нас: "СамАрт" поставил новый спектакль

В конце октября на сцене театра "СамАрт" состоялась премьера, о которой говорили задолго до ее появления. Спектакль "Дом, в котором…" — первая работа режиссера Сойжин Жамбаловой в Самаре, и сразу — на материале, который для многих читателей является знаковым: романе Мариам Петросян.

Вселенная, живущая по своим законам

Роман Петросян "Дом, в котором…" давно стал культовым. Его читают подростки и взрослые, ищущие ответы на вопросы: Кто я? Где мой дом? Что значит быть собой? Это история о детях с ограниченными возможностями, живущих в старинном интернате. Но за внешней оболочкой скрывается не социальная драма, а философская притча о взрослении, страхе, одиночестве и свободе.

Драматург Виктория Костюкевич создала сценическую адаптацию, в которой удалось сохранить внутреннюю магию книги и при этом сделать ее живой, дышащей, театральной. В афише спектакля значится короткое, но емкое приглашение: "Дом стоит на окраине города. Между двумя мирами. В Сером Доме живут Сфинкс, Слепой, Лорд, Табаки, Македонский, Черный и многие другие. Каждого Дом принимает или отвергает. Осторожно: здесь стираются границы между вымыслом и реальностью… Добро пожаловать в Дом!"

И действительно — спектакль будто приглашает зрителя переступить порог и войти в пространство, где привычные правила перестают действовать.

Дом как метафора взросления

Постановка не рассказывает линейную историю. Она создает ощущение сна, который продолжается после пробуждения. Дом в этом спектакле — внутренний мир человека. В нем живут страх, надежда, боль и стремление к свободе. Каждый герой — отражение того, что происходит внутри.

В этом мире нет взрослых в привычном смысле слова — только подростки, которые вынуждены выстраивать собственную систему законов, чтобы удержать порядок и смысл. Они делятся на стаи, придумывают мифы, борются за власть, за веру, за жизнь. Все, как в реальности — только без привычных масок.

Роман Мариам Петросян говорит о взрослении как о встрече с собой настоящим. И именно это становится сердцем спектакля. Когда границы между реальностью и вымыслом стираются, остается вопрос: где правда, а где-то, что мы сами придумали, чтобы выжить?

Режиссер, умеющая создавать вселенные

"Для нас это была огромная ответственность — ставить "Дом, в котором…" впервые на театральной сцене, — говорит Сойжин Жамбалова. — С самого начала хотелось понять, возможно ли вообще перевести этот текст на язык театра. Это была, пожалуй, главная тревога и главная задача одновременно. А где есть сложность — там всегда потенциал. Там рождается фантазия, и в этом материале ее бесконечно много. Воздуха для творчества больше, чем достаточно.

Мы репетировали очень плотно. Как всегда, времени не хватает, но все, что было дано, использовали до последней минуты. Это была беспрерывная, многодневная работа, в которую были вовлечены все — актеры, цеха, технические службы. Настоящий титанический труд, растянувшийся почти на полгода".

— Что было самым трудным в работе?

— Самое трудное — превратить огромный, многослойный роман Мариам Петросян в сценический материал. В книге — сотни персонажей, десятки пересекающихся линий, которые то обрываются, то вдруг раскрываются в другую сторону. Мы понимали, что невозможно охватить все. Нужно было найти самое главное — то, что откликается лично нам. Поэтому в какой-то момент стало ясно: важно не пытаться воспроизвести весь мир романа, а создать свой — мир, в котором живут наши герои, дать им собственную траекторию.

Художник Надя Скоморохова придумала пространство, где Дом остается Домом — со стенами, окнами, переходами. Это как портал между мирами: один понятен, другой — лишь угадывается. Мы не уходили от первоисточника, но постарались наполнить его собственной атмосферой. Для нас это ощущенческая работа. Здесь нет четкой сюжетной линии, история строится фрагментами, как воспоминания. Самое сложное — наполнить этих героев "плотью и кровью", чтобы зритель поверил им. И это удалось благодаря колоссальной работе артистов и всего театра. Здесь можно опираться только на чувства, интуицию, дыхание сцены.

— В спектакле звучит музыкальная тема из фильма "Хористы". Это отсылка?

— Конечно, отсылка, и не единственная. Еще до начала репетиций мы собирали ассоциативный ряд — искали, чем "дышит" этот материал. Вспомнили "Хористов" — ведь там тоже история детского интерната. Драматург Вика Костюкевич предложила добавить "Сурка" Бетховена. Все в этом спектакле построено на ощущениях, на ассоциациях, на звуках и образах, которые нельзя объяснить словами.

Как "Дом, в котором…" пришел в СамАрт

"Идея того, чтобы "Дом" появился в СамАрте, принадлежит нашему художественному руководителю Денису Хусниярову, — рассказывает Елена Ползикова, руководитель литературно-драматургической части "СамАрта". — Он всегда приносит в театр самые неожиданные, но точные идеи. Так было и на этот раз: "Дом, в котором…" — книга, которую читают все, особенно подростки. Материал буквально просится на сцену. И Денис сразу почувствовал, кто способен это сделать — пригласил Сойжин Жамбалову. Он очень точно сопоставил материал и режиссера. Ведь этот роман — не просто история, а целая вселенная. Есть вселенная Гарри Поттера, а есть вселенная "Дома, в котором…" И Сойжин — один из тех редких режиссеров, кто умеет создавать именно вселенные, строить миры, в которые веришь. Все совпало.

Мы были приятно удивлены, когда Мариам Петросян дала нам права на постановку. Говорили, что это практически невозможно, и Мариам отказывает, например, в экранизации романа. Так что да, мы — первые, кому удалось перенести "Дом" на сцену.

Впрочем, думаю, не последние. С "Манюней" Наринэ Абгарян была похожая история: мы первыми в России решили поставить ее повесть, потом к этому материалу обратились и другие театры, а вскоре появился и сериал. Так что, возможно, и "Дом…" теперь заживет на других сценах.

Когда мы только вывесили афишу, билеты на все три премьерных дня раскупили мгновенно. Мы даже не ожидали такого. Оказалось, что у книги есть большое фанатское сообщество, и как только они узнали о спектакле, сразу бросились покупать билеты. Эти зрители живут в мире романа — они придумывают, как выглядят герои, рисуют Табаки, Лорда, делают фенечки с их именами, создают фан-арт. Мы даже предложили им прийти на премьеру в костюмах своих любимых персонажей — и они с радостью откликнулись! Для этих ребят этот спектакль — долгожданная встреча с миром, который они так любят. Я очень рада, что именно наш театр смог подарить им эту возможность.

Сойжин говорит, что этот спектакль — про супергероев. И я с ней согласна. Герои "Дома…" действительно сильнее всех нас — здоровых, ходячих, внешне благополучных. Их сила — в другом измерении".

На сцене и в зрительном зале

Исполнитель одной из ключевых ролей — Владислав Кричмарь (в спектакле он играет Сфинкса и Кузнечика) — рассказывает: "Работа над спектаклем была замечательной. Когда попадаешь к такому режиссеру, как Сойжин Жамбалова, это всегда точка роста — и как для актера, и как для человека. Сойжин — требовательный, глубокий, умный режиссер. Она видит то, что не лежит на поверхности, умеет раскрывать актера изнутри. Я считаю, у нас получилась действительно достойная работа, спектакль — и для подростков, и для взрослых. На премьере зрители были невероятные — внимательные, включенные, чуткие. Они буквально дышали вместе с нами. Это чувствовалось каждую секунду".

Мировое событие

Театральный критик из Москвы Мила Денева отмечает: баннер "Мировая премьера" на фасаде театра "СамАрт" — вовсе не фигура речи. Постановка "Дома, в котором…" действительно становится мировым событием.

По словам критика, роман Мариам Петросян почти невозможно представить на сцене — слишком масштабен, многослоен и витиеват. И то, на что решился СамАрт, затеявший постановку — необычайно высокая планка.

Денева подчеркивает, что для профессионального сообщества это вызывает не просто интерес, а настоящую зависть: многим театрам не удавалось получить разрешение от автора на постановку. Роман, переведенный на 13 языков, словно сам выбирает, где и как быть воплощенным.

Критик отмечает, что сценография Надежды Скомороховой как будто выходит за пределы сцены и вступает в диалог с самим городом — в этом есть особое совпадение атмосферы и смысла.

"Кажется, нигде, кроме "СамАрта", этот роман и не мог появиться на сцене", — говорит Денева. Отдельно она выделяет имя режиссера: Сойжин Жамбалова — единственная в российском театре, кто умеет соединять документальную реальность с мифологией и говорить на языке, понятном и близком подросткам. Получить права на "Дом, в котором…" и пригласить к работе Жамбалову, по словам критика, — огромное везение, ведь именно она умеет создавать объемный, эпический, эмоционально захватывающий театр, способный увлечь молодую аудиторию.

Дом, который живет внутри нас

Спектакль "Дом, в котором…" — не просто сценическое событие. Сойжин Жамбалова и весь театр "СамАрт" создает пространство, где зритель не просто наблюдает, а проживает. Здесь невозможно спрятаться — можно только почувствовать, вспомнить и, может быть, понять, что взросление не заканчивается ни в семнадцать, ни в 30, ни в 50.

Дом уходит вместе с детством, но остается внутри, как память о времени, когда все было впервые. Мы все продолжаем идти по длинным коридорам своего Дома — пока не решимся открыть дверь.

Творческая команда

Режиссер — Сойжин Жамбалова, художник — Надя Скоморохова, художник по свету — Анна Короткова, композитор — Дахалэ Жамбалов, хореограф — Мария Сиукаева, видеохудожник — Егор Харламов, технолог — Федор Мизюков.

В спектакле заняты актеры: Владислав Кричмарь (Сфинкс, Кузнечик), Петр Касатьев (Слепой), Ренат Набиуллин (Табаки, Вонючка), Андрей Пеньков и Ян Сидоров (Лорд), Ярослав Тимофеев (Македонский), Дмитрий Миллер (Курильщик), Сергей Цой и Александр Панкратов (Горбач), Роман Касатьев (Черный, Спортсмен), Кирилл Лазарь (Волк, Череп, Помпей, Папа Македонского), Юрий Коннов (Лось, Ральф), Игорь Рудаков (Акула), Екатерина Образцова и Татьяна Михайлова (Крестная, Мама Македонского), Алина Цикунова (Рыжая, Ведьма), Елена Боляновская и Вероника Супрун (Русалка, Сестра Агата, Фазаны), Ольга Ламинская (Спица, Фазан), Ирина Бурич (Мама Кузнечика, Мама Горбача, Фазан), Полина Паздерина (Длинная Габи, Ангел).