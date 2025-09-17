16+
Самарский театр представит на сцене Большого раритетные балеты На сцене театра "Шостакович Опера Балет" представят "Балеты Императорского двора" Стартовал новый сезон окружного фестиваля "Театральное Приволжье" "Счастливое кресло" от "Транспорта Будущего" появится в "Дилижансе" 95-й сезон Самарского академического театра оперы и балета открылся оперой "Леди Макбет Мценского уезда"

Театр Культура

Самарский театр представит на сцене Большого раритетные балеты

САМАРА. 17 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
На Новой сцене Большого театра 23-24 сентября пройдут гастроли Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича.

В рамках Десятого фестиваля музыкальных театров России "Видеть музыку" будет представлен проект заслуженного артиста России Юрия Бурлака "Балеты Императорского двора": "Роман Бутона розы" Риккардо Дриго и "Времена года" Александра Глазунова.

Фантастический балет в одном действии "Роман Бутона розы" Риккардо Дриго подготовил Мариус Петипа в 1904 году для Эрмитажного театра, но постановка не состоялась. Мировая премьера прошла в 1919 году на сцене Мариинского театра в бенефисе Риккардо Дриго. Балетмейстер-постановщик — Александр Чекрыгин.

Напомним, что в этом году Большой театр побывал с гастролями в городе на Волге — 23–26 апреля в рамках проекта "Большие гастроли — ведущие театры", организованного Росконцертом при поддержке Министерства культуры РФ. К 80-летию Победы артисты Большого представили в Самаре оперный гала-концерт с участием ведущих солистов и три показа балета "Сильфида" на сцене Самарского государственного академического театра оперы и балета им. Д. Д. Шостаковича.

Большой театр, находясь в эвакуации в годы Великой Отечественной войны в Куйбышеве (Самаре), выступал на сцене театра оперы и балета почти три года. Традиция приурочивать гастроли Большого в Самаре к годовщине Дня Победы имеет тридцатилетнюю историю, начавшуюся с фестиваля "Звезды Большого в Самаре" в честь 50-летней годовщины Великой Победы. Самарский театр также неоднократно выступал на сценах Большого театра.

18 сентября в 18.30 в преддверии творческого тура в Большой театр России проект "Балеты императорского двора" будет показан на сцене Шостакович опера балет.

Балетмейстер-постановщик и автор новой хореографической редакции — заслуженная артистка России Наталья Воскресенская (2025)
Либретто Натальи Воскресенской по мотивам оригинального сценария Ивана Всеволожского и Мариуса Петипа (2025)
Музыкальный руководитель, дирижер-постановщик и дирижер проекта — лауреат международного конкурса Евгений Хохлов
Художник-постановщик — лауреат Российской Национальной театральной премии "Золотая Маска" Альона Пикалова
Художник по костюмам — лауреат Российской Национальной театральной премии "Золотая Маска" Татьяна Ногинова (по эскизам Ивана Всеволожского, 1903)
Художник по свету — заслуженный работник культуры России Ирина Вторникова

Аллегорический балет в одном действии Александра Глазунова "Времена года" в хореографии Мариуса Петипа впервые был представлен на сцене Эрмитажного театра в 1900 году (Санкт-Петербург).Музыкальный руководитель, дирижер-постановщик и дирижер проекта — лауреат международного конкурса Евгений Хохлов
Постановка наставника-куратора проекта "Русский балет навсегда" заслуженной артистки России Марианны Рыжкиной и победителей фестивального проекта "Русский балет навсегда" Благотворительного фонда Илзе Лиепа Елизаветы Мазуркевич, Лилии Симоновой, Даниила Благова

I картина "Зима". Балетмейстер-постановщик — лауреат международных конкурсов Елизавета Мазуркевич
II картина "Весна". Балетмейстер-постановщик — лауреат международных конкурсов Лилия Симонова
III картина "Лето". Балетмейстер-постановщик — наставник-куратор проекта "Русский балет навсегда" заслуженная артистка России Марианна Рыжкина
IV картина "Осень". Балетмейстер-постановщик — лауреат международных конкурсов Даниил Благов
Художник-постановщик и художник по костюмам  — заслуженный артист Республики Башкортостан Иван Складчиков
Художник по свету — заслуженный работник культуры России Ирина Вторникова
Премьера в Самарском театре оперы и балета состоялась 30 марта 2025.



