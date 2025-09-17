Самарский театр представит на сцене Большого раритетные балеты

На Новой сцене Большого театра 23-24 сентября пройдут гастроли Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича.

В рамках Десятого фестиваля музыкальных театров России "Видеть музыку" будет представлен проект заслуженного артиста России Юрия Бурлака "Балеты Императорского двора": "Роман Бутона розы" Риккардо Дриго и "Времена года" Александра Глазунова.

Фантастический балет в одном действии "Роман Бутона розы" Риккардо Дриго подготовил Мариус Петипа в 1904 году для Эрмитажного театра, но постановка не состоялась. Мировая премьера прошла в 1919 году на сцене Мариинского театра в бенефисе Риккардо Дриго. Балетмейстер-постановщик — Александр Чекрыгин.

Напомним, что в этом году Большой театр побывал с гастролями в городе на Волге — 23–26 апреля в рамках проекта "Большие гастроли — ведущие театры", организованного Росконцертом при поддержке Министерства культуры РФ. К 80-летию Победы артисты Большого представили в Самаре оперный гала-концерт с участием ведущих солистов и три показа балета "Сильфида" на сцене Самарского государственного академического театра оперы и балета им. Д. Д. Шостаковича.

Большой театр, находясь в эвакуации в годы Великой Отечественной войны в Куйбышеве (Самаре), выступал на сцене театра оперы и балета почти три года. Традиция приурочивать гастроли Большого в Самаре к годовщине Дня Победы имеет тридцатилетнюю историю, начавшуюся с фестиваля "Звезды Большого в Самаре" в честь 50-летней годовщины Великой Победы. Самарский театр также неоднократно выступал на сценах Большого театра.

18 сентября в 18.30 в преддверии творческого тура в Большой театр России проект "Балеты императорского двора" будет показан на сцене Шостакович опера балет.





