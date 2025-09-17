Самарский театр представит на сцене Большого раритетные балеты

На Новой сцене Большого театра 23-24 сентября пройдут гастроли Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича.
В рамках Десятого фестиваля музыкальных театров России "Видеть музыку" будет представлен проект заслуженного артиста России Юрия Бурлака "Балеты Императорского двора": "Роман Бутона розы" Риккардо Дриго и "Времена года" Александра Глазунова.
Фантастический балет в одном действии "Роман Бутона розы" Риккардо Дриго подготовил Мариус Петипа в 1904 году для Эрмитажного театра, но постановка не состоялась. Мировая премьера прошла в 1919 году на сцене Мариинского театра в бенефисе Риккардо Дриго. Балетмейстер-постановщик — Александр Чекрыгин.
Напомним, что в этом году Большой театр побывал с гастролями в городе на Волге — 23–26 апреля в рамках проекта "Большие гастроли — ведущие театры", организованного Росконцертом при поддержке Министерства культуры РФ. К 80-летию Победы артисты Большого представили в Самаре оперный гала-концерт с участием ведущих солистов и три показа балета "Сильфида" на сцене Самарского государственного академического театра оперы и балета им. Д. Д. Шостаковича.
Большой театр, находясь в эвакуации в годы Великой Отечественной войны в Куйбышеве (Самаре), выступал на сцене театра оперы и балета почти три года. Традиция приурочивать гастроли Большого в Самаре к годовщине Дня Победы имеет тридцатилетнюю историю, начавшуюся с фестиваля "Звезды Большого в Самаре" в честь 50-летней годовщины Великой Победы. Самарский театр также неоднократно выступал на сценах Большого театра.
18 сентября в 18.30 в преддверии творческого тура в Большой театр России проект "Балеты императорского двора" будет показан на сцене Шостакович опера балет.
Балетмейстер-постановщик и автор новой хореографической редакции — заслуженная артистка России Наталья Воскресенская (2025)
Либретто Натальи Воскресенской по мотивам оригинального сценария Ивана Всеволожского и Мариуса Петипа (2025)
Музыкальный руководитель, дирижер-постановщик и дирижер проекта — лауреат международного конкурса Евгений Хохлов
Художник-постановщик — лауреат Российской Национальной театральной премии "Золотая Маска" Альона Пикалова
Художник по костюмам — лауреат Российской Национальной театральной премии "Золотая Маска" Татьяна Ногинова (по эскизам Ивана Всеволожского, 1903)
Художник по свету — заслуженный работник культуры России Ирина Вторникова
Аллегорический балет в одном действии Александра Глазунова "Времена года" в хореографии Мариуса Петипа впервые был представлен на сцене Эрмитажного театра в 1900 году (Санкт-Петербург).Музыкальный руководитель, дирижер-постановщик и дирижер проекта — лауреат международного конкурса Евгений Хохлов
Постановка наставника-куратора проекта "Русский балет навсегда" заслуженной артистки России Марианны Рыжкиной и победителей фестивального проекта "Русский балет навсегда" Благотворительного фонда Илзе Лиепа Елизаветы Мазуркевич, Лилии Симоновой, Даниила Благова
I картина "Зима". Балетмейстер-постановщик — лауреат международных конкурсов Елизавета Мазуркевич
II картина "Весна". Балетмейстер-постановщик — лауреат международных конкурсов Лилия Симонова
III картина "Лето". Балетмейстер-постановщик — наставник-куратор проекта "Русский балет навсегда" заслуженная артистка России Марианна Рыжкина
IV картина "Осень". Балетмейстер-постановщик — лауреат международных конкурсов Даниил Благов
Художник-постановщик и художник по костюмам — заслуженный артист Республики Башкортостан Иван Складчиков
Художник по свету — заслуженный работник культуры России Ирина Вторникова
Премьера в Самарском театре оперы и балета состоялась 30 марта 2025.