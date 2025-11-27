16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ВТБ организует первые гастроли Театра балета Бориса Эйфмана во Вьетнаме В Самарском театре драмы состоится премьера мюзикла "Золушка" Три спектакля театра "Шостакович Опера Балет" стали номинантами "Золотой Маски" сезона 2024-2025 Сызранский театр "Полночь": классика, камерность и театральная магия Среди жителей Самарской области выросла популярность театров

Театр Культура

ВТБ организует первые гастроли Театра балета Бориса Эйфмана во Вьетнаме

САМАРА. 27 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 37
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ВТБ выступает генеральным партнером и организует первый гастрольный тур Театра балета Бориса Эйфмана во Вьетнаме. С 27 ноября по 5 декабря в Хошимине и Ханое пройдут показы балета "Анна Каренина" по роману Л. Толстого на музыку П. Чайковского.

"ВТБ уделяет особое внимание укреплению международных связей с партнерами, понимая, что инвестиции в культуру — важная часть глобальной экспертизы. Уже три года мы представляем российское искусство в Китае и теперь выходим на новые площадки — во Вьетнаме и Омане. Эти страны связывает с Россией многолетнее партнерство, и мы высоко ценим творческий диалог как основу для развития культурных и деловых отношений. В программе — балет Бориса Эйфмана "Анна Каренина", который представит уникальное и современное прочтение классики. Уверены, проект станет важным этапом укрепления культурных связей", — комментирует Наталья Кочнева, старший вице-президент ВТБ.

Премьеры балета пройдут с 27 по 30 ноября в Оперном театре Хошимина, а затем с 3 по 5 декабря во Дворце культуры и дружбы в Ханое.

Показы спектакля "Анна Каренина" во Вьетнаме — продолжение масштабных гастролей русского искусства при поддержке ВТБ. В 2025 банк уже организовал в Китае турне Большого театра, Санкт-Петербургской филармонии им. Д. Д. Шостаковича и выставку Третьяковской галереи в рамках перекрестных годов культуры России и Китая (2024–2025 гг.). В декабре в Омане откроется выставка "Россия и Восток. Международные связи и культурные влияния", представляющая уникальные экспонаты из Музеев Московского Кремля.

Гид потребителя

Последние комментарии

Динара Умярова 04 августа 2025 08:34 "Пластилиновый дождь" готовится удивить Самару в юбилейный раз

Супер

Динара Умярова 04 августа 2025 08:31 "Пластилиновый дождь" готовится удивить Самару в юбилейный раз

Содержательная статья талантливого журналиста.

Дмитрий Лакоценин 28 сентября 2022 12:35 Самарский драмтеатр в ноябре вновь откроет экспериментальную сцену

Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!

Дмитрий Лакоценин 28 сентября 2022 12:32 У депутатов и Счетной палаты возникли вопросы к театру "СамАрт"

Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?

Михаил Лалаян 31 июля 2021 11:04 Сергей Филиппов: "Самоокупаемость никогда не была самоцелью театра"

Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.

Фото на сайте

В Самаре состоялась премьера балета "Раймонда"

В Самаре состоялась премьера балета "Раймонда"

Художник по костюмам Татьяна Ногинова рассказала о спектакле "Дон Кихот Ламанчский"

Художник по костюмам Татьяна Ногинова рассказала о спектакле "Дон Кихот Ламанчский"

Состоялась премьера спектакля "Театр как грань города"

Состоялась премьера спектакля "Театр как грань города"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30