ВТБ организует первые гастроли Театра балета Бориса Эйфмана во Вьетнаме

ВТБ выступает генеральным партнером и организует первый гастрольный тур Театра балета Бориса Эйфмана во Вьетнаме. С 27 ноября по 5 декабря в Хошимине и Ханое пройдут показы балета "Анна Каренина" по роману Л. Толстого на музыку П. Чайковского.

"ВТБ уделяет особое внимание укреплению международных связей с партнерами, понимая, что инвестиции в культуру — важная часть глобальной экспертизы. Уже три года мы представляем российское искусство в Китае и теперь выходим на новые площадки — во Вьетнаме и Омане. Эти страны связывает с Россией многолетнее партнерство, и мы высоко ценим творческий диалог как основу для развития культурных и деловых отношений. В программе — балет Бориса Эйфмана "Анна Каренина", который представит уникальное и современное прочтение классики. Уверены, проект станет важным этапом укрепления культурных связей", — комментирует Наталья Кочнева, старший вице-президент ВТБ.

Премьеры балета пройдут с 27 по 30 ноября в Оперном театре Хошимина, а затем с 3 по 5 декабря во Дворце культуры и дружбы в Ханое.

Показы спектакля "Анна Каренина" во Вьетнаме — продолжение масштабных гастролей русского искусства при поддержке ВТБ. В 2025 банк уже организовал в Китае турне Большого театра, Санкт-Петербургской филармонии им. Д. Д. Шостаковича и выставку Третьяковской галереи в рамках перекрестных годов культуры России и Китая (2024–2025 гг.). В декабре в Омане откроется выставка "Россия и Восток. Международные связи и культурные влияния", представляющая уникальные экспонаты из Музеев Московского Кремля.