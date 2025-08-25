2 сентября театр оперы и балета презентует 95-й сезон

Во вторник, 2 сентября, в 18:30 Самарский академический театр оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича презентует юбилейный 95-й сезон.
Продолжая традицию выступлений в неожиданных и нестандартных для коллектива пространствах театр вышел на Набережную - за вдохновением к Великой русской реке Волге!
В естественных декорациях, где шум волн и плеск воды — тоже музыка, состоится единственный раз уникальная программа из фрагментов всех оперных и балетных премьер грядущего 95-го юбилейного сезона.
Кинотеатр под открытым небом "Филин" (4-я очередь Набережной) на один вечер станет подмостками для своеобразного "Театрального ковчега".
В концерте-презентации под управлением художественного руководителя и главного дирижера театра Евгения Хохлова примут участие артисты оперы и балета, хора и оркестра.
"В преддверии Дня города мы приглашаем друзей театра провести с нами еще один незабываемый вечер! Вход свободный!", - говорится в релизе театра.
Последние комментарии
Супер
Содержательная статья талантливого журналиста.
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.