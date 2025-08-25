2 сентября театр оперы и балета презентует 95-й сезон

Во вторник, 2 сентября, в 18:30 Самарский академический театр оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича презентует юбилейный 95-й сезон.

Продолжая традицию выступлений в неожиданных и нестандартных для коллектива пространствах театр вышел на Набережную - за вдохновением к Великой русской реке Волге!

В естественных декорациях, где шум волн и плеск воды — тоже музыка, состоится единственный раз уникальная программа из фрагментов всех оперных и балетных премьер грядущего 95-го юбилейного сезона.

Кинотеатр под открытым небом "Филин" (4-я очередь Набережной) на один вечер станет подмостками для своеобразного "Театрального ковчега".

В концерте-презентации под управлением художественного руководителя и главного дирижера театра Евгения Хохлова примут участие артисты оперы и балета, хора и оркестра.

"В преддверии Дня города мы приглашаем друзей театра провести с нами еще один незабываемый вечер! Вход свободный!", - говорится в релизе театра.