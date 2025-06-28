Шостакович Опера Балет стал обладателем премии "Золотая Маска"

Уникальная награда — премия "Маэстро" Сопредседателя СТД РФ Валерия Гергиева вручена впервые в истории самой престижной профессиональной театральной премии страны "Золотая Маска" театру Шостакович Опера Балет за спектакль "Мастер и Маргарита" в постановке народного артиста Российской Федерации Юрия Александрова.
Премию на Торжественной церемонии получил художественный руководитель театра и дирижёр-постановщик спектакля Евгений Хохлов.
Вручение "Золотой Маски" состоялась 26 июня в Казани в новом здании Театра имени Галиасгара Камала.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.