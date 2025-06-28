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Театр Культура

Шостакович Опера Балет стал обладателем премии "Золотая Маска"

САМАРА. 28 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Уникальная награда — премия "Маэстро" Сопредседателя СТД РФ Валерия Гергиева вручена впервые в истории самой престижной профессиональной театральной премии страны "Золотая Маска" театру Шостакович Опера Балет за спектакль "Мастер и Маргарита" в постановке народного артиста Российской Федерации Юрия Александрова.

Фото: предоставлено Самарским театром оперы и балета

Премию на Торжественной церемонии получил художественный руководитель театра и дирижёр-постановщик спектакля Евгений Хохлов.

Вручение "Золотой Маски" состоялась 26 июня в Казани в новом здании Театра имени Галиасгара Камала.

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