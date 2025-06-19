Артистам самарского оперного театра присвоили почетные звания

Артистам-вокалистам Самарского академического театра оперы и балета имени Шостаковича присвоено звание "Заслуженный артист Российской Федерации".
В их числе Татьяна Гайворонская. В творческом багаже ведущей солистки - все заглавные партии классического оперного репертуара, которые она исполнила за время работы в театре. Концертный репертуар певицы включает романсы, арии зарубежных и русских композиторов, а также партии сопрано в произведениях кантатно-ораториального жанра. Певица совершенствовала свое мастерство на мастер-классах в Ростовской консерватории имени С.В.Рахманинова, в Италии у выдающихся певцов и мастеров вокальной педагогики. Искусство певицы хорошо известно в России и за рубежом.
Также звание присвоено Татьяне Лариной - исполнительнице сложнейших партий сопранового репертуара. Высокий уровень мастерства, большая ответственность и любовь к своему делу, преданность профессии отличают артистку на протяжении всей профессиональной карьеры. Вокальные, артистические данные позволили ей сразу занять ведущее положение в труппе театра. Певица неустанно совершенствует свой профессиональный уровень, работает над вокальным воплощением образа.
Заслуженной артисткой стала и Ирина Янцева. Искусство певицы хорошо известно в России и за рубежом. Она гастролировала на ведущих театральных и концертных площадках России и зарубежья. Ирина Валентиновна - исполнительница сложнейших партий лирико-колоратурного сопрано. Личные качества, огромный артистический опыт, вокальное мастерство и глубокое понимание музыки стали основополагающими и для успеха в педагогической работе артистки. С 2018 года она курирует молодежную оперную программу Самарского академического театра оперы и балета.
Почетное звание "Заслуженный артист Российской Федерации" присваивается высокопрофессиональным деятелям культуры, которые получили общественное признание и работают в области искусства 10 и более лет.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.