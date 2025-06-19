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Театр Культура

Артистам самарского оперного театра присвоили почетные звания

САМАРА. 19 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Артистам-вокалистам Самарского академического театра оперы и балета имени Шостаковича присвоено звание "Заслуженный артист Российской Федерации".

В их числе Татьяна Гайворонская. В творческом багаже ведущей солистки - все заглавные партии классического оперного репертуара, которые она исполнила за время работы в театре. Концертный репертуар певицы включает романсы, арии зарубежных и русских композиторов, а также партии сопрано в произведениях кантатно-ораториального жанра. Певица совершенствовала свое мастерство на мастер-классах в Ростовской консерватории имени С.В.Рахманинова, в Италии у выдающихся певцов и мастеров вокальной педагогики. Искусство певицы хорошо известно в России и за рубежом.

Также звание присвоено Татьяне Лариной - исполнительнице сложнейших партий сопранового репертуара. Высокий уровень мастерства, большая ответственность и любовь к своему делу, преданность профессии отличают артистку на протяжении всей профессиональной карьеры. Вокальные, артистические данные позволили ей сразу занять ведущее положение в труппе театра. Певица неустанно совершенствует свой профессиональный уровень, работает над вокальным воплощением образа.

Заслуженной артисткой стала и Ирина Янцева. Искусство певицы хорошо известно в России и за рубежом. Она гастролировала на ведущих театральных и концертных площадках России и зарубежья. Ирина Валентиновна - исполнительница сложнейших партий лирико-колоратурного сопрано. Личные качества, огромный артистический опыт, вокальное мастерство и глубокое понимание музыки стали основополагающими и для успеха в педагогической работе артистки. С 2018 года она курирует молодежную оперную программу Самарского академического театра оперы и балета.

Почетное звание "Заслуженный артист Российской Федерации" присваивается высокопрофессиональным деятелям культуры, которые получили общественное признание и работают в области искусства 10 и более лет.

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