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Театр Культура

Шостакович Опера Балет откроет фестиваль искусств премьерой оперы "Нос"

САМАРА. 3 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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8 сентября в 18:30 на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича премьерой оперы Д. Д. Шостаковича "Нос" (12+) откроется VII Международный фестиваль искусств "Шостакович. Над временем". Премьерный показ также состоится 6 сентября в 15:00.

Фото: Саратовский академический театр оперы и балета

Представьте себе утро, когда вы обнаруживаете, что часть вас исчезла, да еще и начала вести собственную, куда более успешную жизнь. Именно с такой сюрреалистичной, но удивительно знакомой завязки разворачивается опера Дмитрия Шостаковича "Нос" — произведение, которое, несмотря на свою почти столетнюю историю, звучит невероятно остро и актуально сегодня.

В 1928 году молодой Дмитрий Шостакович, которому едва исполнилось 22 года, представил миру оперу, ставшую ярким манифестом авангарда и остроумного обличения. Основанная на одноименной повести Николая Гоголя, "Нос" — это не просто череда забавных недоразумений. Это едкое высмеивание бюрократической системы, погони за чинами и статусом, а также утраты собственной индивидуальности в стремлении к внешним атрибутам. Шостакович, с присущим ему талантом, воплощает этот абсурд в изобретательной и энергичной музыке, наполненной пародиями, гротеском и неожиданными поворотами. Здесь нет места скуке: стремительные сцены, яркие персонажи, музыкальные шутки и драматические моменты сменяют друг друга, создавая калейдоскоп эмоций.

"Нос" — это опера, которая заставляет смеяться над собой и окружающим миром, но при этом побуждает к глубоким размышлениям. Она напоминает нам о том, как легко потерять себя в погоне за иллюзиями, и как важно сохранять свою человечность, даже когда реальность кажется совершенно абсурдной.

Создатели спектакля: музыкальный руководитель и дирижер-постановщик — Павел Смелков, дирижер — Евгений Хохлов, музыкальный консультант — народная артистка России Ирина Соболева, ассистент дирижера — Алишер Бабаев, режиссер-постановщик — Ксения Шостакович, художник-постановщик и художник по костюмам — Юлиана Лайкова, художник по свету — заслуженный деятель культуры Санкт-Петербурга, лауреат Российской национальной театральной премии "Золотая маска" Денис Солнцев, режиссер по пластике — Екатерина Зеленская, главный хормейстер — Максим Пожидаев.

Либретто Евгения Замятина, Александра Прейса, Георгия Ионина, Дмитрия Шостаковича по одноименной повести Николая Гоголя "Нос". Мировая премьера: 18 января 1930 года, Ленинград.

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