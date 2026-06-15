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Театр Культура

Состоялся премьерный показ многожанрового спектакля "Самара купеческая"

САМАРА. 15 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре прошел премьерный показ многожанрового спектакля "Самара купеческая". Спектакль создавался в необычном формате — в формате молодежной лаборатории сценических искусств.

Постановка, посвященная выдающимся самарским купцам и их вкладу в становление и развитие Самары, объединила на одной сцене студентов шести профессиональных образовательных учреждений в области культуры и искусства Самарской области, а также профессиональных музыкантов и артистов.

"Такой масштабный проект является замечательным примером того, как можно объединить разные творческие направления для создания чего-то уникального и запоминающегося. Синергия, возникающая на пересечении хореографии, музыки, актерского мастерства, дизайна и креативных технологий, позволяет не только расширить горизонты творческого самовыражения студентов, но и создать атмосферу сотрудничества, где каждый участник может привнести свои идеи и вдохновение. Хочу пожелать всем причастным к созданию спектакля вдохновения, успеха и дальнейших творческих достижений. Пусть каждый новый проект становится не только вызовом, но и возможностью раскрыть свои таланты и реализовать смелые идеи. Доброго вам творческого пути, прекрасного зрителя, а мы будем стараться поддерживать ваши творческие инициативы", — пожелала творческой команде проекта министр культуры Самарской области Ирина Калягина.

В течение всего периода подготовки к спектаклю студенты работали под руководством опытных наставников, состоявшихся музыкантов, педагогов, хореографов, артистов.

"Сегодняшний спектакль — это живое полотно, трепетное как сердце артиста, готовящегося выйти на сцену. Большинство ребят — студенты первых курсов и многие сегодня впервые вышли на столь серьезную профессиональную площадку. В спектакле приняли участие шесть образовательных учреждений из трех городов Самарской области. Все мы сегодня учились сотрудничать, видеть красоту и ценность совместной созидательной работы, учились работать с краеведческим материалом", — рассказала автор и руководитель проекта Вероника Малаховская.

Связать драматургию спектакля в одно целое и создать живой нерв действу помогла замечательная музыка Михаила Альперина, Сергея Старостина, Аркадия Шилклопера, Василия Андреева, Ирины Чаплиной, Евгения Быкова, Валерия Гаврилина и Дмитрия Буцыкова.

Перед спектаклем зрители смогли послушать лекцию историка-краеведа, доктора филологических наук Михаил Перепелкина "Мечтающие о завтра".

Депутат Самарской губернской думы, председатель комитета по культуре, спорту, молодёжной политике и туризму Елена Крылова убеждена, что поддержка подобных инициатив является важной частью государственной культурной политики. Они способствуют развитию творческого потенциала молодёжи, сохранению исторической памяти и укреплению чувства гордости за Самарскую область. "Многожанровый спектакль "Самара купеческая", который мы увидели на сцене нашего прославленного театра оперы и балета, — это гораздо больше, чем сценическая постановка. Это живая история, рассказанная через синтез искусств, которая возвращает нас к истокам процветания нашего края. Этот яркий культурно-просветительский проект помогает по-новому осмыслить историю Самарской области и познакомить молодёжь с людьми, благодаря которым Самара стала одним из крупнейших экономических и культурных центров Поволжья. Жизненный путь самарских купцов, которые своим трудом, предпринимательским талантом и служением обществу внесли огромный вклад в развитие города, остаётся актуальным и сегодня", — отметила Елена Крылова.

Особенно важно, что главными участниками проекта стали студенты образовательных учреждений культуры и искусства Самарской области. "Для молодых людей это не только возможность проявить свои творческие способности, но и прикоснуться к истории родного края, почувствовать связь поколений и осознать свою ответственность за сохранение культурного наследия", — подчеркнула Крылова.

В спектакле приняли участие:
● Самарское хореографическое училище (колледж)
● Самарское областное училище культуры и искусств
● Самарское музыкальное училище им. Д. Г.Шаталова
● Сызранский колледж искусств и культуры им. О.Н. Носцовой
● Тольяттинский колледж искусств им. Р.К.Щедрина
● Самарское художественное училище им. К.С. Петрова- Водкина
● Артисты Самарского художественного театра "Витражи"
● "Волга — фолк Оркестр": ансамбль народных инструментов Самарской государственной филармонии "Волга-фолк Бэнд" и студенты профессиональных образовательных организаций под управлением Дмитрия Буцыкова.

Костюмы к спектаклю изготовлены в мастерских "Стефани", руководитель Наталья Буланова, "LAR-GO", дизайнер и основатель бренда Сомова Лариса

Спектакль создан в рамках проекта "Самарская весна. Молодежная лаборатория сценических искусств", реализуемого общественной организацией "Содружество" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры Самарской области.

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