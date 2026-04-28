На сцене Самарской оперы пройдет водевиль "Все дело в шляпке" Андрея Колесникова

22 мая в 19:00 на Малой сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д.Шостаковича пройдет премьера водевиля А.Колесникова "Все дело в шляпке" (12+).

Водевиль с хоровым прологом и финалом, романсами, дуэтами и куплетами - это совместная творческая работа автора пьесы Алены Богдановой и композитора Андрея Колесникова.

В старинных усадьбах, где за кружевными занавесками прячутся тайны, а за светскими улыбками - хитроумные замыслы, начинается история, полная неожиданностей и забавных недоразумений.

"Все дело в шляпке" - это легкий, искрометный водевиль, в котором одна, казалось бы, безобидная вещица способна перевернуть все с ног на голову. Любовь и ревность, интриги, случайности и хитрость переплетаются в стремительном вихре событий, где никто из героев не является тем, кем кажется на первый взгляд.

И когда все происходящее окончательно выходит из-под контроля, остается только один вопрос: кто же на самом деле держит нити этой истории и при чем здесь шляпка?

Премьерные показы также состоятся 23 и 24 мая в 12:00 и 19:00.

Композитор - Андрей Колесников

Либретто Алены Богдановой

Соавтор идеи - Петр Борисенко, заслуженный артист России

Музыкальный руководитель - Евгений Хохлов

Дирижер-постановщик, главный хормейстер - Максим Пожидаев

Режиссер-постановщик - Оксана Штанина

Художник-постановщик, художник по костюмам - Марина Евдоченкова

Художник по свету - Сергей Дильдин

Балетмейстер-постановщик - Павел Самохвалов

Ассистент балетмейстера-постановщика - Владимир Шачнев, Вероника Землякова, заслуженная артистка Самарской области

Ассистент режиссера - Наталья Беляева

Режиссер хора - Марина Монастырская