Фестиваль оперного искусства "Наследие. Опера" в Самаре завершился премьерой "Триптиха" Дж. Пуччини

Театр Культура

Фестиваль оперного искусства "Наследие. Опера" в Самаре завершился премьерой "Триптиха" Дж. Пуччини

САМАРА. 20 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
19 апреля на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича первый Международный фестиваль оперного искусства "Наследие. Опера" завершился премьерой "Триптиха" Джакомо Пуччини (12+), состоящего из трех одноактных опер: "Плащ" (премьера!), "Сестра Анжелика" (премьера!), "Джанни Скикки" (премьера 2018 года).

Фото: предоставлено Самарским театром оперы и балета

"Я хочу поблагодарить художественного руководителя фестиваля Евгения Хохлова и всех, кто принял участие в организации такого масштабного и многогранного события. Это был настоящий праздник оперного искусства — были исполнены выдающиеся произведения, состоялись яркие премьеры, на самарской сцене блистали солисты ведущих театров страны и Белоруссии.

И, конечно, фестиваль — это творческие эксперименты и обмен опытом. Благодаря связям нашего региона и ГИТИСа мы увидели сегодня прекрасные премьерные работы выпускников и студентов Российского института театрального искусства, участников проекта "Дебют в России". Сотрудничество с ГИТИСом открывает новые горизонты для развития театрального искусства в губернии. Для нас, безусловно, это ценное и ответственное сотрудничество. Хочу выразить благодарность ректору института Григорию Анатольевичу Заславскому за внимание к нашему региону", — рассказала Ирина Калягина, министр культуры Самарской области.

"Это амбициозный проект, который, на мой взгляд, действительно необходим современной театральной культуре, особенно в сфере музыкального театра. Наш фестиваль называется "Наследие", но при этом он во многом обращён в будущее.

Сегодня в театр приходят молодые режиссёры, художники, сценографы — выпускники ведущих профильных учебных заведений. И то, как уверенно они включаются в работу в профессиональном театре, говорит о высоком уровне этого образования. Именно на этой основе и должно формироваться новое поколение — чтобы не обрывалась преемственность и продолжала развиваться наша театральная история", — отметил Евгений Хохлов, художественный руководитель и главный дирижёр театра, художественный руководитель фестиваля.

Спектакль является продолжением совместного проекта с ГИТИС, в рамках которого с большим успехом была представлена опера Кирилла Молчанова "Зори здесь тихие" в предыдущем сезоне.

"Я горжусь командами, которые собрались для постановки этих опер, взаимопониманием, образовавшимся между нами. И сейчас, глядя на сцену, я получаю гигантское удовольствие от результатов всеобщей работы. Тот визуальный образ, который я хотела осуществить на сцене, воплотился практически досконально. Ведь от эскизов до сценографии на сцене — гигантский путь. И я очень благодарна руководству и коллективу театра за поддержку и возможность творить без жестких рамок", — поделилась Зося Манакова, художник-постановщик опер "Плащ" и "Сестра Анжелика".

"Сложность была в освоении материала — бытовой драмы. Мы пытались найти выходы, чтобы это было натурально, правдиво и зритель нам поверил. Моя героиня прошла сложные испытания в жизни. Она потеряла ребёнка, и это выбило почву у неё из-под ног. И она на протяжении всей этой оперы, хоть и маленькой, пытается как-то выбраться из этого состояния, но идет, как мне кажется, по рискованному и роковому пути. Я как артист её оправдываю, сочувствую ей, сопереживаю. Но только зритель сможет оценить, получилось у меня это или нет", — рассказала Евгения Бумбу, исполнительница партии Жоржетты в опере "Плащ".

"Триптих" Дж. Пуччини

Музыкальный руководитель, дирижёр-постановщик, дирижёр спектакля — Евгений Хохлов

I отделение

"Плащ" Премьера!

Опера в 1 действии

Партии исполнили: Микеле — Роман Николаев; Жоржетта — Евгения Бумбу; Луи — Иван Волков, Линь — Никита Шаров; Крот — Ренат Латыпов; Землеройка — Анна Костенко; Продавец песен — Владислав Новичков; Мужской и женский голоса — Владислав Новичков и Екатерина Рогачёва; горожане — артисты хора и миманса Шостакович Опера Балет.

Оригинальное название IL TABARRO

Либретто Джузеппе Адами по одноимённой пьесе Дидье Гольда (1910)

Режиссёр-постановщик Мария Дашунина (студентка ГИТИС, мастерская народного артиста России, профессора Георгия Исаакяна)

Художник-постановщик — Зося Манакова (студентка ГИТИС, мастерская Анастасии Глебовой и заслуженного деятеля искусств РФ, профессор Станислава Морозова)

Художник по костюмам — Стефания Филатова.

Художник по свету — Антон Секачёв

II отделение

"Сестра Анжелика" Премьера!

Опера в 1 действии

Партии исполнили: Сестра Анжелика — заслуженная артистка России, заслуженная артистка Самарской области Татьяна Ларина; Герцогиня — Светлана Каширина; Аббатиса — Наталья Фризе; Сестра-Ревнительница — Елена Марченко, Наставница Послушниц — Наталья Дикусарова; Сестра Дженовьеффа — Софья Цимбал; Сестра-сиделка — Мария Курьянова, Сестра Дольчина — Адель Нурисламова; Сестра Осмина — Алина Белякова; 1 послушница/ 1 мирская сестра — Софья Коляда; 2 послушница/ 2 мирская сестра — Анна Ерженина; 3 послушница — Лейла Назаретова; 4 послушница — Анастасия Бойко; Лючилла — Светлана Прокофьева; сестры — артисты хора Шостакович Опера Балет.

Оригинальное название SUOR ANGELICA

Либретто Джоваккино Форцано

Режиссёр-постановщик Вероника Пустоварова (выпускница ГИТИС, мастерская заслуженного деятеля искусств России, профессора Александра Бармака).

Художник-постановщик — Зося Манакова (студентка ГИТИС, мастерская Анастасии Глебовой и заслуженного деятеля искусств России, профессора Станислава Морозова)

Художник по костюмам — Анастасия Сокольвак (студентка ГИТИС, мастерская Анны Белан)

Художник по свету — Антон Секачёв

III отделение

"Джанни Скикки" (Премьера состоялась в 2018 году в рамках оперного фестиваля к 160-летию Джакомо Пуччини)

Опера в 1 действии

Партии исполнили: Джанни Скикки — Степан Волков; Лауретта — Софья Коляда; Дзита — Наталья Фризе, Ринуччо — Давид Погосян; Герардо — Анатолий Невдах, Нелла — заслуженная артистка России, заслуженная артистка Самарской области Ирина Янцева; Герардино — Виктор Кондратюк; Бетто ди Синья — Роман Николаев; Симоне — Иван Григорьев; Марко — Владимир Боровиков; Ческа — Елена Марченко; Доктор Спинеллоччо — Ренат Латыпов; Амантио ди Николао — Артем Камалитдинов; Пинеллино — Василий Коростелёв; Гуччо — Иван Коренистов; Буозо Донати — Александр Насонов.

Либретто Джоваккино Форцано (1883–1970) на основе Песни XXX.

"Ада" Данте Алигьери (1265–1321).

Джакомо Пуччини написал двенадцать опер, и из них только одну комическую — "Джанни Скикки". Это имя реального человека, который жил во Флоренции в XIII веке и подделал в свою пользу завещание другого горожанина, Буозо Донати. Джанни Скикки упоминается в "Божественной комедии" Данте Алигьери: в наказание за свою авантюру он злобно мечется в аду.

Режиссёр-постановщик — Надежда Бахшиева (выпускница ГИТИС, мастерская народного артиста России, профессора Георгия Исаакяна)

Художник-постановщик, художник по костюмам, художник по свету, художник по видеоконтенту — Василиса Кутузова (выпускница ГИТИСа, мастерская заслуженного деятеля искусств РФ, профессора Станислава Морозова)

Режиссёр возобновления — Оксана Штанина

Над спектаклем работали: режиссёр — Оксана Штанина, хормейстер — Максим Пожидаев, режиссёр хора — Марина Монастырская, концертмейстеры: Юлия Громаковская, Антонина Зайнутдинова, Нина Робак, Юлия Ставцова, Анна Трусова, Светлана Чернова; концертмейстеры хора: Василий Коростелёв, Павел Филь; помощники режиссёра: Ирина Мещерякова, Алексей Перов; соло в оркестре: заслуженная артистка Самарской области Татьяна Казакова (скрипка), Ирина Садреева (альт), Денис Уткин (виолончель), Дмитрий Волков (арфа), Евгения Шабанова (флейта-пикколо), Андрей Уймин (гобой), Кирилл Смушко (английский рожок), Константин Ключников (фагот), Кирилл Гольченко (виолончель), Мелания Волкова (арфа), Алла Долгушева (клавишные инструменты), Анна Трусова (фортепиано).

Генеральный директор Шостакович Опера Балет — Наталия Макарова.

Напомним, что с 27 марта по 19 апреля в Самарском академическом театре оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича прошёл первый Международный фестиваль оперного искусства "Наследие. Опера", в программу которого вошли премьеры, репертуарные спектакли с участием звезд оперной сцены, круглые столы с ведущими музыкальными критиками страны, концерты камерной вокальной лирики, вокальные мастер—классы.

Динара Умярова 04 августа 2025 08:34 "Пластилиновый дождь" готовится удивить Самару в юбилейный раз

Супер

Супер

Динара Умярова 04 августа 2025 08:31 "Пластилиновый дождь" готовится удивить Самару в юбилейный раз

Содержательная статья талантливого журналиста.

Содержательная статья талантливого журналиста.

Дмитрий Лакоценин 28 сентября 2022 12:35 Самарский драмтеатр в ноябре вновь откроет экспериментальную сцену

Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!

Дмитрий Лакоценин 28 сентября 2022 12:32 У депутатов и Счетной палаты возникли вопросы к театру "СамАрт"

Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?

Михаил Лалаян 31 июля 2021 11:04 Сергей Филиппов: "Самоокупаемость никогда не была самоцелью театра"

Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.

В Самаре состоялась премьера балета "Раймонда"

Художник по костюмам Татьяна Ногинова рассказала о спектакле "Дон Кихот Ламанчский"

Состоялась премьера спектакля "Театр как грань города"

