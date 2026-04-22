В Историческом парке "Россия — моя история" открылся выставочный проект САТОБ "За кулисами времени"

В среду, 22 апреля, в Историческом парке "Россия — моя история" открылся выставочный проект Самарского академического театра оперы и балета им. Д. Д. Шостаковича "За кулисами времени", сообщает пресс-служба театра.

В дополнение к масштабной мультимедийной экспозиции, посвященной 150-летию Союза театральных деятелей Российской Федерации, Самарского академического театра оперы и балета им. Д. Д. Шостаковича, в год своего 95-летия, представил выставку, раскрывающую художественную природу театра через форму, образ и память сцены.

Проект презентовала Александра Борзых. Она рассказала о становлении театра, его развитии с 1931 года и ключевых этапах, уделив особое внимание периоду Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., времени, связанному с пребыванием в Куйбышеве Дмитрия Дмитриевича Шостаковича и созданием Седьмой (Ленинградской) симфонии (с 2022 г. наш театр носим имя великого композитора).

После войны театр вместе со всей страной пережил этап возрождения, а балетные премьеры XX в. сформировали его художественное лицо. С этим временем связаны имена выдающихся балетмейстеров: Натальи Даниловой, Аллы Шелест, Игоря Чернышева и Никиты Долгушина, представленные сегодня на выставке.

В рамках презентации зрителям представили фрагменты документальных фильмов об Алле Яковлевне Шелест и Игоре Александровиче Чернышеве. Кроме того был показан видеоролик о премьере "Триптиха" Дж. Пуччини (одноактные оперы "Плащ", "Сестра Анжелика" и "Джанни Скикки"), которой закрылся фестиваль "Наследие. Опера".

Выставка продлится до 5 мая.

