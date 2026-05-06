Народный театр "Муравей-НИК" из Самарской области покоряет Москву

Коллектив "Муравей-НИК" из Приволжья под руководством Адияковой Марины Константиновны, заслуженного работника культуры РФ успешно выступил на Всероссийском фестивале любительских театров "Театральный Самотек-XI" (г.Москва).

Фестиваль любительских (детских и взрослых) театральных коллективов был учрежден Московским Лианозовским театром и министерством культуры РФ в 2014 году. В 2026 году, после предварительного (заочного) отбора в фестивале принимали участие детские и взрослые театральные студии, народные театры России и Беларуси.

Члены жюри — известные деятели искусств, режиссеры, актеры, а, главное, театральные педагоги с опытом работы с любительскими коллективами:

Председатель жюри — Илья Михайлович Слободчиков, профессор, доктор психологических наук, академик европейской академии естественных наук (EANW), театральный режиссер, литературовед, специалист в области психологии искусства и творчества, художественный руководитель актерского курса Международной Академии Сценических искусств (МИТУ-МАСИ). "Спектакли на фестивале показывались целиком. Каждый руководитель получал обратную связь от членов жюри, каждая работа обсуждалась — это обучающий и просветительский аспект фестиваля. В очной программе фестиваля были показаны 18 спектаклей, спектакли для детей начальной школы, подростков и взрослых. На всех спектаклях зал был полон зрителями — и это говорило о хорошей организации фестиваля", — делится Марина Константиновна.

"Муравей-НИК" был единственным сельским коллективом и достойно представил Самарскую область, показав свой спектакль "Прачки" по рассказу Б. Васильева "Ветеран" на сцене Московского Лианозовского театра.

Жюри отметили слаженность коллектива, режиссёрскую работу и органичное существование на сцене каждого исполнителя. Все члены жюри единодушно поддержали, что актеры театра не имея профессионального актерского образования, эмоционально смогли рассказать историю о простых женщинах-прачках во время Великой Отечественной войны.

Народный театр "Муравей-НИК" получил Диплом Лауреата и Главную Статуэтку фестиваля в номинации "Бессмертный полк" за бережное отношение к памяти о Великой Отечественной войне!

Именные Дипломы Лауреата и Статуэтки в номинации "Лучший актёрский квартет" получили актрисы театра, исполнители ролей прачек — Титаренко Алёна, Ширшина Наталья, Лутошкина Елена, Слепова Мария!

Дипломами Лауреата фестиваля в номинации "Симпатия жюри" также награждены актеры — Башаров Сергей за роль Петра Николаевича Конникова и Чибрикова Ольга за роль Алевтины Ивановны Конниковой.