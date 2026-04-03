В "СамАрте" состоялась премьера "Короля Матиуша": разговор о взрослении, власти и одиночестве

В театре "СамАрт" прошла премьера спектакля по мотивам повести Януша Корчака "Король Матиуш Первый". История мальчика, который неожиданно становится королем и пытается изменить мир к лучшему, в новой постановке звучит не как сказка, а как серьезный разговор о взрослении, ответственности и разочаровании. В последнее время "СамАрт" особенно активно обращается к теме взросления: ставятся спектакли именно для подростков, что очень важно - долгое время подобные постановки были нечастыми.

Повесть Корчака давно воспринимается не только как детское чтение. Это история о том, как человек сталкивается с реальностью, которая не совпадает с его представлениями о справедливости, и о том, как трудно сохранить внутреннюю честность, когда от тебя ждут "взрослых" решений.

Рассказывает руководитель литературно-драматургической части театра "СамАрт" Елена Ползикова:

- Все сложилось из встречи людей и идей: арт-директор лаборатории молодой режиссуры "СамАрта" Михаил Бартенев предложил этот текст режиссеру Ярославу Жевнерову, и тот неожиданно для себя им по-настоящему увлекся. Вспомнил, что читал повесть еще подростком, но никогда не думал о сценическом воплощении. Возможность появилась на лаборатории "Молодые режиссеры - детям", где как раз искали сложный, нетривиальный материал для подростков.

Тем более что "Король Матиуш" - редкий гость на театральной сцене. Несмотря на известность книги, крупных постановок немного, и на фоне потока современной подростковой драматургии решение вернуться к Корчаку стало осознанным выбором. Важным оказался и личный фактор: для Жевнерова фигура Януша Корчака - педагога, писателя, человека, посвятившего жизнь детям, - по-настоящему близка. Это внутреннее уважение и восхищение во многом определили интонацию спектакля.

Сам спектакль органично вписывается в репертуарную линию театра последних лет. В СамАрте все чаще обращаются к сказочным повестям - историям, в которых соединяются условность и серьезный разговор. "Бесконечная история", "Оливер Твист", "Маугли", "Встретимся на качелях" - все эти работы так или иначе говорят с подростком о взрослении, о вере в себя, о праве быть собой.

Работа с текстом Корчака потребовала и новой драматургии. Инсценировку создала Виктория Костюкевич, и это не просто "перевод" прозы на сцену, а самостоятельное высказывание. В спектакле появляется сам Януш Корчак как персонаж, возникает линия его судьбы - рядом с историей Матиуша. Таким образом, разговор выходит за пределы сюжета и становится шире: о взрослении, о выборе, о цене ответственности.

При этом в театре не стремятся упростить сложные смыслы. Напротив, здесь уверены: дети и подростки готовы к серьезному разговору, если он ведется на понятном им языке. И, судя по реакции зрителей, этот диалог складывается. Вокруг спектакля выстраивается целое пространство обсуждения - лекции, встречи с создателями, разговоры после показа. Зрители остаются, задают вопросы, спорят, размышляют. Нам важно не только развлечь…

Режиссер спектакля Ярослав Жевнеров в 2023 году окончил режиссерский факультет ГИТИСа (мастерская Олега Кудряшова). Ставил спектакли в Прокопьевском драматическом театре, Театре на Таганке, в Театре Сатиры, Московском еврейском театре "Шалом".

- Почему вы обратились именно к повести "Король Матиуш Первый" - что в ней сегодня особенно откликается?

- Я обратился к "Королю Матиушу" потому, что это текст о невозможности простых решений. Сегодня это ощущается особенно остро: мир требует ясности, скорости, силы, а человек, даже если он "король", остается уязвимым, сомневающимся. В этом смысле Матиуш абсолютно современный герой.

- Чем сценическая версия отличается от оригинального текста?

- Наша сценическая версия отличается тем, что она менее повествовательна и более ассоциативна. Мы не столько рассказываем историю, сколько проживаем состояния - одиночество, растерянность, попытку быть справедливым в мире, где нет справедливых решений.

- Какой главный вопрос вы задаете зрителю этим спектаклем?

- Главный вопрос, который я задаю зрителю, - что происходит с человеком, когда на него возлагают ответственность, к которой он не готов. И можно ли вообще к ней быть готовым…

- Эта история больше для детей или для взрослых - и как вы находите этот баланс?

- Мне кажется, эта история не делится на "для детей" и "для взрослых". Она для тех, кто готов чувствовать и думать.

- Для вас это история прежде всего про власть, одиночество или взросление?

- Для меня это история одновременно о власти, одиночестве и взрослении, но если выбирать, то, наверное, об одиночестве.

- Насколько Матиуш в вашей постановке - идеалист?

- В моей версии он, безусловно, идеалист.

- Есть ли в постановке символы, которые важно считывать, или вы стремитесь к максимально прямому разговору со зрителем?

- В спектакле есть символы, но я не требую их "разгадывать", они работают на уровне ощущения. Мне важно, чтобы зритель не столько понял, сколько почувствовал.

Ярослав Тимофеев, исполнитель роли Матиуша:

- Ваш Матиуш - это ребенок, который играет во власть, или человек, который слишком рано перестал быть ребенком?

- Матиуш - ребенок, который хочет родительской любви, но из-за трагических событий рано лишился всего этого. Он как будто не успел побыть им до конца, не успел получить достаточно нежности и родительской заботы.

- В какой момент внутри роли для вас происходит перелом - когда Матиуш начинает понимать, что мир не поддается его представлениям?

- Я думаю, что с самого начала. Ведь есть мир Матиуша с его детством и есть мир взрослых, с их странным поведением. Так вот - Матиуш не понимает, почему взрослые себя так странно ведут, он в самом начале задает вопрос, спрашивают ли взрослые детей, чего хотят они на самом деле. И не получает ответа. И по мере развития действия он постоянно наступает на одни и те же грабли - на этот непонятный "мир взрослых".

- Что для вас оказалось самым трудным в этой роли - сыграть власть, одиночество или именно взросление?

- Это играть не нужно. В каждом человеке есть и власть, и одиночество и процесс взросления - независимо от возраста. Я отвечу так - все это есть и во мне.

- Насколько вы искали в Матиуше себя - или, наоборот, старались от себя уйти?

- Это обоюдный процесс, в какой-то момент я перестал разделять себя и Матиуша, просто стал смотреть на жизнь его глазами. Какими глазами? Глазами ребенка.

- Как вы работаете с ощущением ответственности на сцене - ведь ваш герой отвечает не только за себя, но и за других?

- Ответственность такая же, как и в жизни. Если за что-то взялся, то делай до конца. Но, опять-таки, какой ответственности можно требовать с ребенка? Да, Матиуш пытается, но ровно настолько, насколько это в его в силах.

- Есть ли в спектакле сцена, в которой вам особенно сложно оставаться "внутри" - эмоционально или физически?

- Нет такой сцены, ведь это моя работа - погрузиться в обстоятельства и так же спокойно из них выйти. Вот в короне иногда физически жарко бывает, но это терпимо.

- Матиуш - идеалист. А вам близка эта позиция или вы смотрите на него чуть со стороны, с пониманием его наивности?

- Да, мне близка эта позиция. Я тоже хочу, чтобы этот мир был лучше! Чтобы в нем все было по справедливости, чтобы все ели вместе "мармеладных мишек", как говорит мой герой Фелеку! И всем взрослым по плитке шоколада!

- Как меняется ваш герой по ходу спектакля - если попробовать описать это не словами, а ощущением?

- Я ощущаю, как он взрослеет. Но взросление - это не только радость. Это и ощущение одиночества. Мой герой в финале бьется мечом, не видя, куда бьет, пытаясь превозмочь себя. Пытается один на один сражаться с этой жизнью, без папы и мамы, без Януша Корчака. Это и есть, как мне кажется, взросление.

- Насколько вам важно, как реагирует подростковая аудитория - чувствуете ли вы эту связь во время спектакля?

- Я чувствую эту связь, они очень внимательно смотрят и реагируют на спектакль. И это важно, что мы сделали спектакль именно для подростков! Нам очень важно, чтобы они нас услышали и поняли! Поняли, что они не одни…