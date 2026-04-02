На сцене самарского оперного театра состоится юбилейное выступление Сергея Лейферкуса

4 апреля в 15:00 на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д.Шостаковича пройдет показ оперы С.Слонимского "Мастер и Маргарита" (16+) в рамках первого международного фестиваля оперного искусства "Наследие. Опера".

В день своего 80-летия партию Понтия Пилата исполнит выдающийся русский баритон Сергей Лейферкус. Он входит в число самых знаменитых оперных артистов мира. Его певческий талант сочетается с актерским дарованием, а созданные им интерпретации ролей Евгения Онегина, Рангони, Яго, барона Скарпиа и Мефистофеля признаны эталонными. Сергей Петрович - первый исполнитель роли Понтия Пилата в самарской постановке оперы "Мастер и Маргарита".

Левия Матвея воплотит заслуженный артист России Михаил Губский - первый исполнитель этой партии, солист Московского театра "Новая Опера" имени Е.В.Колобова. Для Михаила Анатольевича Самара - настоящая творческая родина. Именно здесь, в Самарской академии культуры и искусств, под опекой Галины Сорокиной он развивал свой творческий талант. На сцене театра "Шостакович Опера Балет" прошла большая часть его творческой жизни. За 17 лет Михаил Губский прошел путь от молодого солиста до художественного руководителя театра. Самарская сцена увидела десятки его героев, от Ленского до Германа, от Герцога до Пинкертона.

Спектакль пройдет под управлением Евгения Хохлова, художественного руководителя и главного дирижера театра "Шостакович Опера Балет", лауреата международных конкурсов, идеолога и художественного руководителя фестиваля

Действующие лица и исполнители:

Маргарита - Евгения Бумбу; Мастер - Владимир Боровиков; Иешуа - Георгий Цветков, заслуженный артист Самарской области; Воланд - Максим Сударев; Иуда - Иван Волков; Иван Бездомный - Ренат Латыпов; Здравомыслящий - Анатолий Невдах; Каифа - Андрей Антонов, заслуженный артист России, народный артист Самарской области; Крысобой - Артем Камалитдинов; Низа - Анна Костенко; Начальник тайной стражи - Иван Пилюкшин; Критики - Григорий Жучковский, Владислав Новичков, Георгий Шагалов; Служанка - Софья Коляда; Простоволосая - Екатерина Рогачева; Гестас - Виктор Кондратюк; Дисмас - Евгений Саврасов.

Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик - Евгений Хохлов

Режиссер-постановщик - Юрий Александров

Художник-постановщик - Сергей Новиков

Художник по свету - Ирина Вторникова

Хормейстер-постановщик - Максим Пожидаев

Балетмейстер-постановщик - Надежда Калинина

Художник по видеоконтенту - Digital Opera Saint-Petersburg