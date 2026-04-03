Лидия Фридман: "Для меня очень ценно гастролировать именно с русской музыкой"

В рамках Международного фестиваля оперного искусства "Наследие. Опера" в Самарском академическом театре оперы и балета им. Д.Д.Шостаковича в "Бале-маскараде" Джузеппе Верди в роли Амелии выступит Лидия Фридман. Это будет ее дебют на российской сцене, несмотря на то что она уже заслужила славу на ведущих европейских площадках, сотрудничала с Риккардо Мути и Робертом Аббадо, в ее дискографии - мировые премьеры опер Гаэтано Доницетти и редкий репертуар, от французской версии оперы "Макбет" до "Секрета Сюзанны" Вольфа-Феррари. Лидия уехала из Самары 10 лет назад, чтобы продолжить обучение оперному искусству в Италии. Корреспондент Волга Ньюс побеседовал с певицей о том, как у нее появился интерес к опере, какие роли ее особенно привлекают и что она чувствует, впервые выходя на самарскую сцену.

- С чего все начиналось, что повлияло на ваше решение заниматься музыкой?

- Мое решение не было одномоментным. Это оказалось постепенным процессом, наверное, какого-то внутреннего взросления. Я начала заниматься музыкой рано, в 6 лет уже посещала музыкальную школу. Но это являлось скорее естественной частью жизни, чем каким-то осознанным выбором профессии. Более того, в какой-то момент я серьезно думала о медицине: меня привлекали ее логика, структура, ощущение конкретной пользы.

Поворот к музыке произошел, когда я начала понимать, что без нее не могу, по-другому у меня не получается. Проявлялась глубокая внутренняя потребность выражать сложные внутренние состояния, проживать эмоции, которые в обычной жизни не удавалось проявлять, - мне важно было делиться этим с людьми.

- Опера - это было решение родителей или ваше желание? 

- В музыкальную школу я попала очень простым путем. В первом классе обычной образовательной школы нам устроили прослушивание преподаватели из музыкальной. Детям, которые, на их взгляд, имели какие-то музыкальные данные, раздали листочки с приглашением пройти обучение. Я была очень рада! Принесла эту бумажку родителям и сказала, что очень хочу заниматься. Меня спросили: на каком инструменте? Я не знала. Тогда моя мама от себя написала "фортепиано". 

Занятия в музыкальной школе не ограничивались одним инструментом, были также хор, сольфеджио, вокальный ансамбль, история музыки, музыкальная литература. Года через три пришел новый преподаватель по вокалу. Мне она очень нравилась, и я спросила, могу ли заниматься еще вокалом. Она взяла меня в свой класс, и так началась моя работа с голосом. 

Изначально это было отделение эстрадного вокала. Естественно, пока голос детский, еще не было речи об опере, но в какой-то момент, когда он в подростковом возрасте начал мутировать, преподаватель заметила данные, указывающие, что я могу развиваться в классическом направлении. Она предложила мне перейти на академически жанр вокала, и тогда уже начала зарождаться моя любовь к опере. 

- Принадлежность к оперному искусству - это определенный образ жизни, овеянный романтикой. Как вы представляли себе занятие оперой, с какими именами в детстве ассоциировали это искусство?

- Изначально опера ассоциировалась с русскими и советскими оперными певицами - Галиной Вишневской, Ириной Архиповой, Еленой Образцовой - с русскими "мастодонтами". Но также и с зарубежными исполнителями. Естественно, звучали имена Марии Каллас и Лучано Паваротти. Также было внимание к современным именам, интересно было наблюдать за Анной Нетребко. Вначале это были главные громкие имена. 

Конечно, мир оперы овеян некой загадочной дымкой и кажется таким магическим. Наверное, так оно и должно быть. 

Жизнь каждого артиста индивидуальна, мы работаем своим голосом, своим телом - это наш инструмент, поэтому у каждого исполнителя свои наработки, обычаи, образ жизни, ведь необходимо, чтобы голос всегда был в форме и отдохнувший, а тело и голова оставались, так скажем, в рабочем состоянии. И тут уже каждый находит свои причуды.

- А какие "причуды" есть у вас, какие-то правила и привычки, которым вы следуете, чтобы ваш голос всегда звучал контролируемо?

- Я всегда старалась отойти от предубеждений, потому что очень легко свалиться в нездоровые привычки и ритуалы. Многие артисты пользуются ритуалами: кто-то разрабатывает свой режим, кто-то использует диету - не ест определенные продукты. Есть коллеги, которые в день или за день до спектакля не разговаривают, а только переписываются.

Я стараюсь вести обычный образ жизни, поддерживать себя в здоровом состоянии и, насколько это возможно, в спокойном настроении. Нельзя создавать ритуалы, иначе очень просто в них запутаться и начать служить только своему голосу, забывая, что, помимо сцены, есть еще и обычная жизнь.

- Как вы создаете образ на сцене? 

- Первое, что формирует образ, - персонаж, которого я исполняю в данное время. Приступая к знакомству с новой оперой, я иду от судьбы персонажа - он может быть историческим, выдуманным или литературным, поэтому изначально идет изучение истоков. Уже затем подключается музыка: что добавил к этому персонажу композитор, как он его интерпретировал, как представляет его историю и что хочет сказать. Только затем идет личная работа, исходящая из того, каким материалом ты обогатился и владеешь, и из твоей личной чувствительности - насколько ты понимаешь персонажа и как его проживаешь. 

Я очень люблю всех своих персонажей, даже злодеек, даже женщин, которые совершают не совсем добросовестные поступки. Ко всем нахожу ключик, всех их защищаю и пытаюсь понять мотивы.  Отсюда рождается очень личное восприятие, и в голосе появляются какие-то краски. Это постоянная работа, и даже если исполняешь одну и ту же оперу несколько раз, все равно персонаж каждый раз получается разным, всегда находишь что-то новое и добавляешь интонации и взгляды -  каждый спектакль разный.

- Были персонажи, с которыми вам было наиболее легко работать и входить в этот образ - по голосу, по темпераменту?

- Персонажи с активной жизненной позицией мне нравятся намного больше, чем женщины, которые не принимают решений. Я очень люблю шекспировскую леди Макбет, хотя она считается каким-то исчадием ада. Эта женщина настолько подвержена своему желанию обрести власть, что готова абсолютно на все. Своего мужа она также толкает на ужасные преступления и сама же их завершает, пачкая руки в крови. На момент, когда это все происходит, ей как будто бы ничего не страшно. 

Или же такой библейский персонаж - Саломея, которая не привыкла получать отказ, ведь для нее это естественно - иметь все в этой жизни, любой ее каприз и прихоть исполнялись. Когда она проявила интерес к Иоанну Крестителю, который никак не хотел отвечать на ее заманивания и соблазнения, тогда она решила запросить у своего отчима его голову. Она очень хотела его поцеловать, и поскольку он не давался ей вживую - она решила, что может поцеловать его мертвого. 

Мне импонируют такие персонажи - очень прямолинейные, целеустремленные и драматичные женщины. Несмотря на то что мой характер в жизни очень спокойный. 

- 11 апреля вы выступаете в Самарском академическом театре оперы и балета. Какую партию будете исполнять в этот вечер?

- В этот вечер прозвучит одна из самых драматичных опер Джузеппе Верди - "Бал-маскарад". Очень красивая, драматическая музыка, интересная история, невозможная любовь, дружба, жертва - все, что мы так любим в опере, много страданий и драмы. Мой персонаж - Амелия, жена Рената, у которой случилось невозможная любовь с Риккардо, другом ее мужа. Такой вот любовный треугольник. 

- Вы уже исполняли роль Амелии? 

- Да, это было в Италии, в театре Турина. Музыкальным руководителем и дирижером был маэстро Риккардо Мути - это, наверное, одно из самых больших имен на данный момент в опере и особенно в творчестве Джузеппе Верди. Мы с ним часто работаем вместе, и это большая школа жизни и музыки.

- Говоря об оперном искусстве, мы сразу вспоминаем Италию, итальянская публика относится к опере буднично. История оперы в России немного другая. Как вы думаете, в России к опере у слушателей другое отношение, нежели у итальянцев? 

- Это сложный вопрос. Думаю, тут может быть много мнений. Но Италия действительно является колыбелью оперы - это то место, где зародилось это искусство. Для итальянцев опера - достаточно естественное, привычное искусство, то, что с ними живет на протяжении многих лет и поколений, впиталось в их культурный код. 

Не могу сказать, что для России опера - что-то неестественное, но, возможно, для русской публики это что-то немного более аналитическое, то, что… неправильно будет сказать, что больше воспринимается головой, чем сердцем, но здесь опера - это что-то более структурное, но при этом очень глубокое. 

- Вы выходили на сцену в Самарском театре оперы и балета? 

- Ни разу. Скажу больше - я никогда не работала в России.

- Что вы сейчас чувствуете, когда вам нужно будет выйти на сцену своего родного города, уже пройдя такой яркий и большой путь в своем деле?

- Это очень трепетно. Все-таки Самара стала для меня большой серьезной базой, где все началось и зародилось. Я уехала из города 10 лет назад, поэтому такое возвращение после декады странствий очень символично. Мне никогда не приходилось работать в России. Я много выступала в разных странах - в Европе, в этом году начала выезжать в Америку… И вот в первый раз я буду выступать в Самаре с такой действительно глубокой, мощной оперой. 

- С кем вы хотели бы поработать в России или, может быть, на какую сцену выйти? 

- Мне было бы очень интересно поработать над русской музыкой. Нечасто удается ее исполнить, тем не менее такие возможности у меня были, я исполняла роль в "Евгении Онегине" в Германии. Недавно был мой большой сольный концерт камерной музыки в Риме, мне дали белый лист и позволили лично составить программу. Конечно, она начиналась с романсов Чайковского и Рахманинова. В прошлом году я исполняла симфонию №14 Дмитрия Шостаковича на фестивале в Италии, в следующем году буду исполнять ее в филармонии Нью-Йорка.

Для меня очень ценно гастролировать именно с русской музыкой, тем более исполнять Шостаковича, с которым есть очень тесная связь нашего города. Мне очень хотелось бы исполнить и другие русские оперы. У нас много талантливых музыкантов, учителей и дирижеров, с которыми было бы интересно серьезно поработать над этим репертуаром. 

В Самаре состоялась премьера балета "Раймонда"

Художник по костюмам Татьяна Ногинова рассказала о спектакле "Дон Кихот Ламанчский"

Состоялась премьера спектакля "Театр как грань города"

