"Стены памяти" открываются по всей Самарской области

САМАРА. 6 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самарской области продолжается акция "Стена памяти" — один из форматов Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России". Сотрудники государственных и негосударственных организаций, предприятий, учреждений культуры и образования размещают портреты героев Великой Отечественной войны, а также участников специальной военной операции.

Фото: ГБУК «Самарская областная детская библиотека»

Формат был впервые предложен Всероссийским общественным движением "Волонтеры Победы" три года назад и с тех пор стал значимой частью всенародной акции.

Центральной площадкой акции в регионе стал ФГБУ "Дом офицеров Самарского гарнизона имени К. Е. Ворошилова" Минобороны России. На специально оборудованном стенде любой желающий может прикрепить портрет своего Героя — ветерана, труженика тыла, участника СВО.

К акции уже присоединились Досуговый Центр "Русич" в Тольятти, Краеведческий музей Сызрани, Большеглушицкий государственный техникум и другие учреждения региона. В Самарской областной детской библиотеке (г. Самара, ул. Невская, дом 8) уже несколько лет традиционно принимают участие в акции и размещают портреты участников Великой Отечественной войны. Ежегодно читатели и сотрудники библиотеки приносят портреты своих родственников, чтобы почтить их память. При необходимости библиотека также оказывает помощь читателям в оформлении портретов в единой стилистике акции.

В преддверии Дня Победы дань уважения героям своих семей отдают и сотрудники министерства науки и высшего образования Самарской области. Ведомство активно поддерживает альтернативные форматы "Бессмертного полка", чтобы сохранить память о ветеранах Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.

Временно исполняющий обязанности министра регионального министерства науки и высшего образования Марк Шлеенков рассказал о своем деде — Николае Кузьмиче Попове, который служил на территории Западной Украины и участвовал в ликвидации бандеровских группировок. После войны ветеран жил в поселке Нагорный (недалеко от Чапаевска) и работал на Чапаевском опытном заводе измерительных приборов.

"Патриотическая акция "Бессмертный полк", в которой мы принимаем участие в различных форматах, помогает сохранить память о подвигах ветеранов Великой Отечественной войны. Мы вспоминаем каждого из них, рассказывая об их боевом и трудовом пути. Очень важно, чтобы как можно больше молодых людей, включая школьников и студентов, присоединялись к этой акции. Узнавая истории простых солдат, офицеров, тружеников тыла, они начинают больше интересоваться историей своей Родины и чувствовать ответственность за ее судьбу и будущее", — отметил Марк Шлеенков.

Акция "Бессмертный полк" в альтернативных форматах продлится в Самарской области до 11 мая. Выбрать удобный формат участия и узнать, как присоединиться к всенародной акции памяти, можно на официальном сайте "Бессмертного полка России": www.polkrf.ru.

Сброс воды на ГЭС: показываем фото "жигулевского водопада"

Большая вода пришла в Самару: половодье на набережной

"Лечат" трамваи и троллейбусы: показываем изнанку депо на Фадеева

