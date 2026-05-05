Сообщество клуба "Эльбрус" из Самарской области вошло в тройку лидеров премии "Лидеры России. Признание"

Названы имена лауреатов премии "Лидеры России. Признание" клуба "Эльбрус" президентской платформы "Россия — страна возможностей". Участие приняли более 200 выпускников конкурса "Лидеры России" — управленцев, которые уже вносят реальный вклад в развитие страны: реализуют значимые проекты, задают новые стандарты профессионализма и вдохновляют окружающих на развитие.

В номинации "Лучшее региональное сообщество и региональный лидер" региональное сообщество Самарской области и его руководитель Алексей Ермолаев заняли третье место. Победителей номинации выбрали с учетом активности сообществ в проведении мастер-классов, региональных мероприятий и участия в межрегиональных акциях.

Премия "Лидеры России. Признание" проходила также в трех индивидуальных номинациях: номинация "Прорыв года" — для лидеров, совершивших за год самый заметный шаг вперед; номинация "Событие роста" — для участников "Акселераторов портфельной карьеры", чьи проекты принесли заметный личностный или профессиональный рост; номинация "Хранители ценностей" — для тех, кто ежедневно воплощает ценности клуба "Эльбрус" в жизнь.

Премия "Лидеры России.Признание" помогает подсветить истории и достижения управленцев, которые не останавливаются на достигнутом и продолжают развитие на благо общества.