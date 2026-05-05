Минград введет новую норму по расселению самарцев из зоны КРТ

Министерство градостроительной политики Самарской обласи планирует усовершенствовать механизм переселения. Об этом Волга Ньюс рассказала первый заместитель главы ведомства, главный архитектор Самарской области Екатерина Семенова.

Комплексное развитие территорий в Самаре: где и когда стартуют новые стройки Программа комплексного развития территорий (КРТ) открывает возможности для реновации существующих кварталов и микрорайонов Самары. Однако ее реализация продвигается весьма сдержанными темпами. Почему застройщиков и жителей пугает КРТ? Как найти баланс между интересами всех сторон процесса? На каких площадках скоро стартуют стройки? Об этом Волга Ньюс рассказала первый заместитель министра градостроительной политики, главный архитектор Самарской области Екатерина Семенова.

"Сейчас министерство совместно с губдумой готовит поправки в Жилищный кодекс (ЖК) РФ. Они направлены как на нормирование ареала расселения, так и на увеличение компенсаций жителям, — пояснила Екатерина Семенова. — Также для себя приняли решение, что в новые договора КРТ мы включаем рекомендательную норму о расселении жителей в границах административного района".

При этом главный архитектор области отметила, что чаще всего граждане находят взаимопонимание с застройщиком:

"Жалобы по расселению поступают примерно от 5% жителей. Для застройщика это несет репутационные риски. Местные строители сами с семьями тут живут и постоянно работают. Иногородние девелоперы еще более щепетильны в этом вопросе. Испортят свой имидж в Самаре, а значит, и в стране в целом. Поэтому, как правило, застройщики договариваются, стараются удовлетворить потребности жителей".