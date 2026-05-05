Минград введет новую норму по расселению самарцев из зоны КРТ

Министерство градостроительной политики Самарской обласи планирует усовершенствовать механизм переселения. Об этом Волга Ньюс рассказала первый заместитель главы ведомства, главный архитектор Самарской области Екатерина Семенова.
"Сейчас министерство совместно с губдумой готовит поправки в Жилищный кодекс (ЖК) РФ. Они направлены как на нормирование ареала расселения, так и на увеличение компенсаций жителям, — пояснила Екатерина Семенова. — Также для себя приняли решение, что в новые договора КРТ мы включаем рекомендательную норму о расселении жителей в границах административного района".
При этом главный архитектор области отметила, что чаще всего граждане находят взаимопонимание с застройщиком:
"Жалобы по расселению поступают примерно от 5% жителей. Для застройщика это несет репутационные риски. Местные строители сами с семьями тут живут и постоянно работают. Иногородние девелоперы еще более щепетильны в этом вопросе. Испортят свой имидж в Самаре, а значит, и в стране в целом. Поэтому, как правило, застройщики договариваются, стараются удовлетворить потребности жителей".
