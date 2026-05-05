16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Минград введет новую норму по расселению самарцев из зоны КРТ Открыт прием заявок на участие в проекте "Больше, чем блогер" В День Победы в Самаре будут перекрыты улицы и изменятся маршруты общественного транспорта Самарская область формирует новое поколение инженеров и ученых: итоги проекта "Наука в регионы" В Госжилинспекции объяснили ситуацию с отключениями газа

Общество

Минград введет новую норму по расселению самарцев из зоны КРТ

САМАРА. 5 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 36
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Министерство градостроительной политики Самарской обласи планирует усовершенствовать механизм переселения. Об этом Волга Ньюс рассказала первый заместитель главы ведомства, главный архитектор Самарской области Екатерина Семенова.

Фото: Александра Ламзина
Комплексное развитие территорий в Самаре: где и когда стартуют новые стройки Комплексное развитие территорий в Самаре: где и когда стартуют новые стройки
Программа комплексного развития территорий (КРТ) открывает возможности для реновации существующих кварталов и микрорайонов Самары. Однако ее реализация продвигается весьма сдержанными темпами. Почему застройщиков и жителей пугает КРТ? Как найти баланс между интересами всех сторон процесса? На каких площадках скоро стартуют стройки? Об этом Волга Ньюс рассказала первый заместитель министра градостроительной политики, главный архитектор Самарской области Екатерина Семенова.

"Сейчас министерство совместно с губдумой готовит поправки в Жилищный кодекс (ЖК) РФ. Они направлены как на нормирование ареала расселения, так и на увеличение компенсаций жителям, — пояснила Екатерина Семенова. — Также для себя приняли решение, что в новые договора КРТ мы включаем рекомендательную норму о расселении жителей в границах административного района".

При этом главный архитектор области отметила, что чаще всего граждане находят взаимопонимание с застройщиком:

"Жалобы по расселению поступают примерно от 5% жителей. Для застройщика это несет репутационные риски. Местные строители сами с семьями тут живут и постоянно работают. Иногородние девелоперы еще более щепетильны в этом вопросе. Испортят свой имидж в Самаре, а значит, и в стране в целом. Поэтому, как правило, застройщики договариваются, стараются удовлетворить потребности жителей".

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 24 апреля 2026 08:41 Самарский школьник покажет проект робота с машинным зрением на всероссийском конкурсе инноваций

... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...

Валерий Александрович Розенфельд 22 марта 2026 11:31 Парк им. Щорса ждет обновление: спортивный фиджитал-парк, площадка для выгула собак и аттракционы

Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???

Анатолий Илларионов 17 марта 2026 05:52 В Самарской области Минюст и Общественная палата проведут мероприятие для НКО по вопросам новой формы отчетности

Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Фото на сайте

Сброс воды на ГЭС: показываем фото "жигулевского водопада"

Сброс воды на ГЭС: показываем фото "жигулевского водопада"

Большая вода пришла в Самару: половодье на набережной

Большая вода пришла в Самару: половодье на набережной

"Лечат" трамваи и троллейбусы: показываем изнанку депо на Фадеева

"Лечат" трамваи и троллейбусы: показываем изнанку депо на Фадеева

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31