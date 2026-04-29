Жителей региона приглашают принять участие в военно-исторической игре "IQ-ПФО: Великая Победа"

7 мая в 14:00 (мск), в преддверии Дня Победы, состоится традиционная игра "Что? Где? Когда?" по тематике Великой Отечественной войны "IQ-ПФО: Великая Победа".

Организаторами игры "IQ-ПФО: Великая Победа" выступают аппарат полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе, Фонд содействия развитию институтов гражданского общества в ПФО и проект "Большая игра".

Интеллектуальная игра проводится для старшеклассников, студентов и в категории "без ограничения возраста", в которой могут участвовать все желающие из любого региона Российской Федерации.

Соревнование включает 24 вопроса "Что? Где? Когда?" (два тура по 12 вопросов) по темам, связанным с историей Великой Отечественной войны (ключевые события и главные сражения, основные даты и биографии полководцев, фильмы и песни о войне).

Для участия в игре команду необходимо зарегистрировать на сайте. Регистрация проводится до 23:00 (мск.) 6 мая 2026 года.

Команды, ставшие победителями и призерами во всех зачетах, награждаются дипломами и поощрительными призами.