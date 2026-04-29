Жителей региона приглашают принять участие в военно-исторической игре "IQ-ПФО: Великая Победа"

7 мая в 14:00 (мск), в преддверии Дня Победы, состоится традиционная игра "Что? Где? Когда?" по тематике Великой Отечественной войны "IQ-ПФО: Великая Победа".
Организаторами игры "IQ-ПФО: Великая Победа" выступают аппарат полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе, Фонд содействия развитию институтов гражданского общества в ПФО и проект "Большая игра".
Интеллектуальная игра проводится для старшеклассников, студентов и в категории "без ограничения возраста", в которой могут участвовать все желающие из любого региона Российской Федерации.
Соревнование включает 24 вопроса "Что? Где? Когда?" (два тура по 12 вопросов) по темам, связанным с историей Великой Отечественной войны (ключевые события и главные сражения, основные даты и биографии полководцев, фильмы и песни о войне).
Для участия в игре команду необходимо зарегистрировать на сайте. Регистрация проводится до 23:00 (мск.) 6 мая 2026 года.
Команды, ставшие победителями и призерами во всех зачетах, награждаются дипломами и поощрительными призами.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги
Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬