Самарские власти предложили увеличить компенсации для переселенцев

САМАРА. 21 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Министерство градостроительной политики Самарской области выступило с инициативой внести поправки в Жилищный кодекс (ЖК) РФ. Подробности на заседании профильной общественной комиссии в пятницу, 21 ноября, озвучил руководитель управления комплексного развития территорий Вячеслав Рандаев.

По его словам, инициатива подготовлена в связи с жалобами граждан, которых расселяют из аварийных и ветхих домов, в том числе в рамках реализации проектов комплексного развития территорий или для государственных нужд. В частности, граждане считают несправедливым порядок расчета компенсаций, которые назначаются в случае отказа от квартир, предоставляемых властями или застройщиком взамен старого жилья.

"Законодательство на сегодняшний день трактует, что компенсация рассчитывается по рыночной стоимости того помещения, которое подлежит изъятию, с учетом всех сопутствующих издержек, которые несет гражданин на переезд, а также стоимости участка под домом. Практика показала, что суммы получаются небольшими: на уровне 600 тысяч рублей, 1 млн рублей, 1,2 млн рублей. На эти деньги жители не могут себе приобрести жилье. Причем проблема актуальна как для тех, кого расселяют из центра города, и тех, кого расселяют с Безымянки", — объяснил Вячеслав Рандаев.

Причина — проста. Изымаемое жилье является аварийным или ветхим, а соответственно, его рыночная стоимость находится на низком уровне. Министерство предложило производить расчет компенсации по цене предоставляемого жилого помещения:

"Таким образом, у гражданина будет выбор. Либо принять в собственность квартиру, которую ему предлагает застройщик взамен изымаемой, либо получить компенсацию в размере стоимости этой квартиры, чтобы он на эти деньги мог купить жилье в другом районе".

Также минград предложил скорректировать дату оценки жилья для выплаты компенсации, сдвинув ее на момент изъятия жилья. Так удастся предоставлять гражданам суммы, которые будут в рынке.

Также, по словам Вячеслава Рандаева, недовольство у расселенцев вызывают варианты квартир, которые им предоставляют взамен изымаемого жилья, а вернее их расположение. Зачастую это микрорайоны на окраинах города: например, в Самаре — Крутые Ключи, Новая Самара, Волгарь и т. п. Жители не согласны на такой переезд, что усложняет переезд и приводит к судебным разбирательствам.

"Сейчас в законодательстве для всех городов, кроме Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, действует общая норма, согласно которой гражданину предоставляются квартиры в границах населенного пункта, где располагается изымаемое жилье. Мы предлагаем прописать эту норму таким образом, чтобы регионы имели право самостоятельно принимать решения в отношении требований к ареалу расселения жителей", — отметил руководитель управления КРТ минграда.
Какими будут эти требования, чиновник не уточнил. Однако судя по общей риторике, речь идет о том, чтобы иметь возможность ставить перед застройщиками задачу предоставлять гражданам жилье может и не конкретно в районе, откуда их расселяют, но хотя бы в соседних, а не на окраинах.

Некоторые члены комиссии выразили сомнение, что застройщиков устроит переселение граждан в ограниченном ареале — особенно, в границах одного района, и особенно, если речь идет о центре города, так как это может негативно сказаться на экономике проекта. На это Вячеслав Рандаев ответил, что застройщики сами зачастую согласовывают с жителями варианты расселения. К тому же в Самаре практикуется так называемое "револьверное переселение", когда граждане получают квартиры в домах, построенных на месте их старого жилья. А вот что касается расселения аварийных домов за счет муниципалитета, то здесь вопрос упирается в финансирование.

"Недостаточно бюджетных средств, чтобы осуществлять расселение в соответствии с какими-то элементарными пожеланиями граждан, хотя бы остаться в том же районе или соседнем", — добавил чиновник.

Также во время обсуждения вопроса возникали замечания относительно самой практики выплаты компенсаций.

"Часто люди получают деньги и тратят их… Ну, просто разбазаривают. Происходит нецелевое использование средств. А когда семье выдают квартиру, всё-таки она получает квадратные метры", — отметил депутат губдумы Роман Балтер.

Так или иначе, инициативу министерства градостроительной политики решили взять в работу. Профильный комитет и специалисты парламента доработают его и направят на рассмотрение сначала губдумы, затем — Госдумы.

