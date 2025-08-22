16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области предложили смягчить закон о тишине Геннадий Котельников поздравил с 95-летием Максима Борисовича Оводенко Геннадий Котельников: "Участники "Школы героев" - люди с активной жизненной позицией" Геннадий Котельников: "Важно развивать сотрудничество с КНР в научно-образовательной сфере" Самарский сенатор Марина Сидухина предложила запретить продажу алкоголя лицам до 21 года

Законотворчество Власть и политика

В Самарской области предложили смягчить закон о тишине

САМАРА. 22 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 20
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Министерство строительства Самарской области подготовило поправки в региональный закон "Об обеспечении тишины и покоя граждан". Они предусматривают введение исключений.

Фото: Александра Ламзина

Сейчас закон запрещает производить строительные и ремонтные работы в будние дни с 20:00 до 8:00, а в выходные и праздники - с 20:00 до 10:00. Также с 13:00 до 15:00 предусмотрен тихий час.

Авторы законопроекта предлагают сделать исключение для тех, кто строит объекты дошкольного, основного общего, среднего профессионального образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта в рамках соответствующих государственных программ Самарской области. Чиновники считают, что это позволит оптимизировать графики и увеличить темпы строительно-монтажных работ и в конечном итоге обеспечит возможность удовлетворения прав граждан на получение соответствующих услуг.

"В настоящее время существует ряд объективных причин, которые негативно влияют на степень производительности процесса строительства, что приводит к рискам неввода объектов в эксплуатацию в установленные сроки. В целях минимизации риска неввода объектов в эксплуатацию, соблюдения контрольных точек на всех этапах процесса строительства, недопущения нарушений утвержденных графиков строительно-монтажных работ требуется осуществление производства строительных работ в круглосуточном режиме", - указано в пояснительной записке к законопроекту.

Законопроект проходит антикоррупционную экспертизу. После этого его направят в губернскую думу на рассмотрение. 

Гид потребителя

Последние комментарии

беня цукерман 10 апреля 2024 11:54 В Самарской области на территориях СНТ разрешили создавать населенные пункты

И чо председателя садоводства уволят ? Кого за место него назначат ?

Игорь Жувагин 07 декабря 2021 14:24 Самарские депутаты 3/4 голосов поддержали введение QR-кодов

Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.

Сергей Шульгин 06 июля 2021 19:34 Для предпринимателей Самарской области в три раза будет снижена налоговая нагрузка

Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:54 Самарские депутаты предложили вернуть регионам право регулировать работу заведений общепита с алкоголем

Вполне логично. На местах виднее.

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:53 Нацпарк "Самарская Лука" может изменить границы

Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.

Фото на сайте

Конференция "Великая российская революция: история и современность"

Конференция "Великая российская революция: история и современность"

16-18 апреля областные парламентарии посетили с дружественным визитом Крым

16-18 апреля областные парламентарии посетили с дружественным визитом Крым

Создан совет непарламентских партий при председателе губдумы

Создан совет непарламентских партий при председателе губдумы

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31