В бюджет Самарской области внесут еще 7,6 млрд руб. доходов

В бюджете Самарской области 2025 года учтут дополнительные доходы на 7,6 млрд рублей. Законопроект с соответствующими корректировками бюджета внес в губернскую думу губернатор Вячеслав Федорищев. Документ опубликован на сайте регионального парламента.

В пояснительной записке указывается, что доходы бюджета предлагается увеличить "с учетом фактических поступлений налогов и неналоговых доходов по состоянию на 01.08.2025, а также уточненных прогнозов главных администраторов доходов бюджета".

В приложении к пояснительной записке содержатся предложения по распределению дополнительных поступлений, а также высвободившихся средств.

Самая крупная сумма — 5 млрд руб. — будет направлена на статью "Предоставление в 2025–2027 годах единовременной денежной выплаты отдельным категориям граждан". Еще 3 млрд руб. предлагается ассигновать на увеличение фонда оплаты труда медицинского персонала станций скорой помощи и государственных учреждений здравоохранения. Ряд других статей, на которые предлагается выделить крупные суммы: 1 млрд руб. — на обеспечение лекарственными препаратами пациентов с сахарным диабетом, 900 млн — на субсидии муниципалитетам для погашения задолженности за потребление топливно-энергетических ресурсов, 630 млн — на выплаты концессионеру Обхода Тольятти, 450 млн — на вклад в имущество АО "Экология".

С учетом изменений доходы бюджета составят 308 млрд руб., расходы — 367 млрд рублей.