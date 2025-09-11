16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В бюджет Самарской области внесут еще 7,6 млрд руб. доходов Геннадий Котельников: "Вопросы поддержки участников СВО и членов их семей находятся в центре внимания областного парламента" Геннадий Котельников: "Память о Нине Ляпиной не только не погасла, но и стала путеводной звездой для многих поколений" Геннадий Котельников принял участие в мероприятиях 77-го Совета законодателей ПФО в Оренбурге В Самарской области предложили смягчить закон о тишине

Законотворчество Власть и политика

В бюджет Самарской области внесут еще 7,6 млрд руб. доходов

САМАРА. 11 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 51
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В бюджете Самарской области 2025 года учтут дополнительные доходы на 7,6 млрд рублей. Законопроект с соответствующими корректировками бюджета внес в губернскую думу губернатор Вячеслав Федорищев. Документ опубликован на сайте регионального парламента.

В пояснительной записке указывается, что доходы бюджета предлагается увеличить "с учетом фактических поступлений налогов и неналоговых доходов по состоянию на 01.08.2025, а также уточненных прогнозов главных администраторов доходов бюджета".

В приложении к пояснительной записке содержатся предложения по распределению дополнительных поступлений, а также высвободившихся средств.

Самая крупная сумма — 5 млрд руб. — будет направлена на статью "Предоставление в 2025–2027 годах единовременной денежной выплаты отдельным категориям граждан". Еще 3 млрд руб. предлагается ассигновать на увеличение фонда оплаты труда медицинского персонала станций скорой помощи и государственных учреждений здравоохранения. Ряд других статей, на которые предлагается выделить крупные суммы: 1 млрд руб. — на обеспечение лекарственными препаратами пациентов с сахарным диабетом, 900 млн — на субсидии муниципалитетам для погашения задолженности за потребление топливно-энергетических ресурсов, 630 млн — на выплаты концессионеру Обхода Тольятти, 450 млн — на вклад в имущество АО "Экология".

С учетом изменений доходы бюджета составят 308 млрд руб., расходы — 367 млрд рублей.

Гид потребителя

Последние комментарии

беня цукерман 10 апреля 2024 11:54 В Самарской области на территориях СНТ разрешили создавать населенные пункты

И чо председателя садоводства уволят ? Кого за место него назначат ?

Игорь Жувагин 07 декабря 2021 14:24 Самарские депутаты 3/4 голосов поддержали введение QR-кодов

Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.

Сергей Шульгин 06 июля 2021 19:34 Для предпринимателей Самарской области в три раза будет снижена налоговая нагрузка

Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:54 Самарские депутаты предложили вернуть регионам право регулировать работу заведений общепита с алкоголем

Вполне логично. На местах виднее.

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:53 Нацпарк "Самарская Лука" может изменить границы

Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.

Фото на сайте

Конференция "Великая российская революция: история и современность"

Конференция "Великая российская революция: история и современность"

16-18 апреля областные парламентарии посетили с дружественным визитом Крым

16-18 апреля областные парламентарии посетили с дружественным визитом Крым

Создан совет непарламентских партий при председателе губдумы

Создан совет непарламентских партий при председателе губдумы

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5