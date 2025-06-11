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Геннадий Говорков: "Важно создать единое правовое поле и обеспечить соблюдение интересов людей"

САМАРА. 11 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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10 июня под председательством Геннадия Говоркова состоялось заседание комитета по местному самоуправлению Самарской губернской думы, на котором депутаты обсудили ряд значимых вопросов.

Фото: пресс-служба Самарской Губернской Думы

В продолжение работы по совершенствованию системы местного самоуправления депутаты рассмотрели поправки в закон "О преобразовании городского округа Самара Самарской области", затрагивающие вопросы избрания главы города.

Разработка изменений обусловлена необходимостью приведения областного законодательства в соответствие с требованиями федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти", вступающими в силу с 19 июня 2025 года.

Согласно федеральным нормам для глав административных столиц субъектов России предусматривается безальтернативный способ избрания, а именно: глава избирается представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных губернатором региона.

В связи с этим действующая норма областного закона, предусматривающая избрание главы города Думой г. о. Самара из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией, вступает в прямое противоречие с требованиями ФЗ и подлежит приведению в соответствие.

При этом, как было отмечено, в федеральном законе нет прямого требования о досрочном прекращении полномочий главы муниципального образования, избранного до дня вступления в силу изменений. Напротив, есть переходное положение, в соответствии с которым новый механизм избрания может быть применён после истечения срока полномочий уже избранного и действующего главы.

В ходе обсуждения у депутатов и представителей прокуратуры возник ряд вопросов и предложений. После обсуждения комитет решил рекомендовать проект областного закона к принятию только в первом чтении и доработать его ко второму.

Как рассказал Геннадий Говорков: "В марте 2025 года Государственная дума РФ приняла закон об общих принципах организации местного самоуправления. Этот базовый закон предусматривает переход на обновлённую модель организации и деятельности органов МСУ. Сейчас идет процесс приведения областного законодательства в соответствии с федеральным, чтобы создать единое правовое поле и обеспечить соблюдение интересов людей".

Также в числе вопросов рассмотрели реализацию мероприятий государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий Самарской области".

В 2024 году объём финансовых средств, предусмотренных на реализацию программы, составил почти 1,5 миллиарда рублей. Процент исполнения программы — 97,5. В 2025 году расходы на реализацию программы уже составили 582 млн рублей, или 32,1% от годовых назначений.

В рамках программы строится комфортное жилье для жителей сельских территорий, создаётся и развивается инфраструктура, благоустраиваются территории, развивается дорожная сеть.

Председатель комитета по местному самоуправлению Геннадий Говорков прокомментировал: "Хочу поблагодарить профильное министерство за отличную подготовку и освещение вопроса о комплексном развитии сельских территорий. В прошлом году более полутора миллиардов выделено на эту программу. В 2025 году предусмотрена сумма 1,6 миллиардов.

И главное, что мы видим реальные результаты: в прошлом году 90 семей улучшили свои жилищные условия. Конечно, это помогает людям закрепляться на селе, жить и работать там, развивать сельское хозяйство.

Программа затрагивает также ремонт и возведение учебных учреждений, обеспечение доступной интернет-связи, что позволяет повышать уровень образования. Немаловажно, что в рамках программы реконструируются очистные сооружения, благоустраиваются общественные территории, строятся спортивные, детские площадки.

Я бы даже рекомендовал некоторым городским округам изучить, как реализуется данная программа на сельских территориях, чтобы взять этот опыт на вооружение для комплексного развития городской среды".

Гид потребителя

Последние комментарии

беня цукерман 10 апреля 2024 11:54 В Самарской области на территориях СНТ разрешили создавать населенные пункты

И чо председателя садоводства уволят ? Кого за место него назначат ?

Игорь Жувагин 07 декабря 2021 14:24 Самарские депутаты 3/4 голосов поддержали введение QR-кодов

Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.

Сергей Шульгин 06 июля 2021 19:34 Для предпринимателей Самарской области в три раза будет снижена налоговая нагрузка

Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:54 Самарские депутаты предложили вернуть регионам право регулировать работу заведений общепита с алкоголем

Вполне логично. На местах виднее.

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:53 Нацпарк "Самарская Лука" может изменить границы

Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.

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