Геннадий Говорков: "Важно создать единое правовое поле и обеспечить соблюдение интересов людей"

10 июня под председательством Геннадия Говоркова состоялось заседание комитета по местному самоуправлению Самарской губернской думы, на котором депутаты обсудили ряд значимых вопросов.

В продолжение работы по совершенствованию системы местного самоуправления депутаты рассмотрели поправки в закон "О преобразовании городского округа Самара Самарской области", затрагивающие вопросы избрания главы города.

Разработка изменений обусловлена необходимостью приведения областного законодательства в соответствие с требованиями федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти", вступающими в силу с 19 июня 2025 года.

Согласно федеральным нормам для глав административных столиц субъектов России предусматривается безальтернативный способ избрания, а именно: глава избирается представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных губернатором региона.

В связи с этим действующая норма областного закона, предусматривающая избрание главы города Думой г. о. Самара из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией, вступает в прямое противоречие с требованиями ФЗ и подлежит приведению в соответствие.

При этом, как было отмечено, в федеральном законе нет прямого требования о досрочном прекращении полномочий главы муниципального образования, избранного до дня вступления в силу изменений. Напротив, есть переходное положение, в соответствии с которым новый механизм избрания может быть применён после истечения срока полномочий уже избранного и действующего главы.

В ходе обсуждения у депутатов и представителей прокуратуры возник ряд вопросов и предложений. После обсуждения комитет решил рекомендовать проект областного закона к принятию только в первом чтении и доработать его ко второму.

Как рассказал Геннадий Говорков: "В марте 2025 года Государственная дума РФ приняла закон об общих принципах организации местного самоуправления. Этот базовый закон предусматривает переход на обновлённую модель организации и деятельности органов МСУ. Сейчас идет процесс приведения областного законодательства в соответствии с федеральным, чтобы создать единое правовое поле и обеспечить соблюдение интересов людей".

Также в числе вопросов рассмотрели реализацию мероприятий государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий Самарской области".

В 2024 году объём финансовых средств, предусмотренных на реализацию программы, составил почти 1,5 миллиарда рублей. Процент исполнения программы — 97,5. В 2025 году расходы на реализацию программы уже составили 582 млн рублей, или 32,1% от годовых назначений.

В рамках программы строится комфортное жилье для жителей сельских территорий, создаётся и развивается инфраструктура, благоустраиваются территории, развивается дорожная сеть.

Председатель комитета по местному самоуправлению Геннадий Говорков прокомментировал: "Хочу поблагодарить профильное министерство за отличную подготовку и освещение вопроса о комплексном развитии сельских территорий. В прошлом году более полутора миллиардов выделено на эту программу. В 2025 году предусмотрена сумма 1,6 миллиардов.

И главное, что мы видим реальные результаты: в прошлом году 90 семей улучшили свои жилищные условия. Конечно, это помогает людям закрепляться на селе, жить и работать там, развивать сельское хозяйство.

Программа затрагивает также ремонт и возведение учебных учреждений, обеспечение доступной интернет-связи, что позволяет повышать уровень образования. Немаловажно, что в рамках программы реконструируются очистные сооружения, благоустраиваются общественные территории, строятся спортивные, детские площадки.

Я бы даже рекомендовал некоторым городским округам изучить, как реализуется данная программа на сельских территориях, чтобы взять этот опыт на вооружение для комплексного развития городской среды".