Геннадий Котельников: "Комплексное развитие территорий — ключевой механизм градостроительного роста"

9–10 июня председатель Самарской губернской думы, академик РАН Геннадий Котельников принял участие в мероприятиях 80-го заседания Совета законодателей Приволжского федерального округа, которые проходили в Нижнем Новгороде.

Центральной темой пленарного заседания стали вопросы повышения эффективности реализации проектов комплексного развития территорий и развитие кадрового потенциала строительной отрасли в субъектах ПФО.

В работе Совета приняли участие полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров, председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Константин Косачев, первый замгубернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев, председатели заксобраний регионов ПФО, члены молодежного парламента ПФО.

Члены Совета законодателей ПФО почтили минутой молчания память председателя Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан Константина Борисовича Толкачёва, бессменного главы парламента на протяжении 27 лет. Он ушел из жизни 4 мая 2026 года.

Приветствуя участников, Игорь Комаров обозначил приоритетные задачи по стабилизации и развитию строительной отрасли в соответствии с поручениями президента РФ Владимира Путина по повышению обеспеченности граждан жильём, обновлению жилищного фонда и увеличению доступности жилья.

В большинстве регионов округа — снижение темпов строительства: за январь — апрель 2026 года ввод жилья в ПФО сократился на 13,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Одним из ключевых направлений является расширение практики комплексного развития территорий. Этот инструмент, закреплённый в Градостроительном кодексе в 2020 году, позволяет одновременно обновлять жилищный фонд, развивать инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру, формировать комфортную городскую среду. Необходимо проанализировать региональные практики и определить, какие дополнительные решения требуются для его совершенствования", — отметил Игорь Комаров.

С докладом "О повышении эффективности реализации проектов комплексного развития территорий" выступил председатель Совета законодателей Приволжского федерального округа, председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

"Механизм комплексного развития территорий позволяет решать две приоритетные задачи — с удобством для людей расселять аварийный фонд и строить жилье параллельно с необходимой социальной инфраструктурой. Законодательство о КРТ стремится отражать реалии жизни в строительной отрасли, которая сталкивается сегодня с серьезными вызовами. Это высокая стоимость денег, рост ставок ипотеки, снижение спроса на жилье, дефицит кадров. Мы должны убрать барьеры, которые мешают работать. Если сегодня не модернизировать законы, через 2–3 года мы можем столкнуться не просто со снижением темпов строительства, а с дефицитом предложения нового жилья, торможением проектов КРТ и другими ограничениями. Нужны системные решения на основе практического опыта регионов", — заявил Евгений Люлин.

По итогам 2025 года Приволжский федеральный округ занял 2 место в стране по вводу жилья в эксплуатацию. При этом целевой показатель на 2030 год — более 0,8 квадратного метра на человека. Средний показатель по ПФО сегодня — 0,64. Республики Татарстан и Удмуртия уже перешагнули рубеж в 0,8. Всего по округу заключено 126 договоров КРТ общей площадью более 2,5 тысяч гектаров. Будет построено более 10 миллионов квадратных метров нового жилья, расселено значительное количество ветхого и аварийного жилья. Поступления от договоров КРТ в бюджеты регионов ПФО составили более 5 миллиардов рублей, в Нижегородской области — более 2 миллиардов.

Комментируя итоги заседания Совета законодателей ПФО, Геннадий Котельников отметил, что общая площадь территорий при реализации проектов КРТ в Самарской области составляет на сегодня 177 гектаров. Запланирован снос более 400 аварийных и ветхих домов общей площадью 243 тысячи кв. м. При этом только жилья будет построено 2,8 миллиона кв. м., общий же градостроительный потенциал — почти в два раза больше.

"Комплексное развитие территорий — это важный механизм для любого региона. В КРТ заинтересована власть — исполнительная и законодательная, заинтересованы сами люди, это делается для них. Участие людей, которые рассчитывают получить новое жилье, позволяет делать это более эффективно и заинтересованно. В 20 проектах КРТ Самарской области запланирован снос более 400 аварийных и ветхих домов. Территория должна быть застроена с учетом потребностей людей, важно создать красивую, гармонирующую с городским пространством архитектуру. Те жители, которые в ходе КРТ улучшают свои жилищные условия, должны понимать, когда это будет построено, все должно быть четко и прозрачно. Важно соблюсти и интересы инвестора. Надо, чтобы весь процесс шел оперативно и в соответствии с законом. Губернатор Вячеслав Андреевич Федорищев создал новое министерство — министерство градостроительной политики, это очень важно, чтобы общие и понятные принципы, где бы мы ни строили — в Самаре, Тольятти, Сызрани, Жигулевске или в любом из десяти малых городов, были соблюдены. В Самарской губернской думе создана специальная комиссия по градостроительству, в нее входят депутаты, профессионалы отрасли, общественные организации, представители профильного министерства. Главное, соблюсти баланс интересов всех, чтобы у всех было удовлетворение от сделанного дела", — подчеркнул Геннадий Котельников.

О развитии кадрового потенциала строительной отрасли доложил председатель Законодательного Собрания Кировской области Роман Береснев. Качественной подготовке специалистов способствуют федеральный проект "Профессионалитет", участие студентов в стройотрядах, а также внедрение современных технологий. В частности, навыки применения искусственного интеллекта в проектировании и строительстве должны стать обязательной частью образовательных программ, считает спикер.

Игорь Комаров подчеркнул, что необходимо выстраивать системную подготовку кадров с учётом потребностей экономики и развития взаимодействия между органами власти, работодателями и образовательными организациями на всех уровнях — от школы до среднего профессионального и высшего образования по модели "школа — СПО — вуз".

По итогам всестороннего обсуждения тем повышения эффективности реализации проектов комплексного развития территорий и развития кадрового потенциала строительной отрасли в субъектах ПФО Совет законодателей утвердил ряд рекомендаций. В их числе — предложение Государственной думе ФС РФ ускорить принятие изменений в Градостроительный кодекс: поправки касаются регламентации сроков по внесению изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки, а также уточнения порядка включения в границы КРТ земельных участков, находящихся в федеральной собственности.

Также законодатели ПФО предложили Совету Федерации ФС РФ, Государственной думе ФС РФ совместно с правительством РФ рассмотреть возможность внести изменения в Жилищный кодекс РФ, предусмотрев определение размера возмещения собственникам жилых помещений на дату не ранее чем за 45 календарных дней до заключения договора о переходе права собственности; обязательный учет рыночной стоимости аналогичного жилого помещения на дату заключения сделки; учет убытков, связанных с переселением граждан. Кроме того, предложено распространить право на все субъекты страны устанавливать требования к местоположению жилых помещений, предоставляемых гражданам взамен освобождаемых. Отдельный блок предложений касается кадров. В ПФО доля индивидуального жилищного строительства достигает 66%, растет маятниковая миграция, нагрузка на дорожную сеть. Предлагается выделить КРТ по ИЖС в самостоятельный раздел с отдельной нормативной базой. В решение внесены и другие меры и предложения, которые будут способствовать повышению эффективности реализации проектов КРТ.

Рассмотрели на Совете законодателей ПФО и вопросы развития молодежного парламентаризма на территории Приволжского федерального округа. Прозвучало предложение — наделить молодежные парламенты правом законодательной инициативы. Геннадий Котельников подчеркнул, что в Самарской области общественный молодежный парламент при Самарской губернской думе наделен правом законодательной инициативы одним из первых в стране — с марта 2011 года. И это право молодые парламентарии активно реализуют.

Также в рамках мероприятий 80-го Совета законодателей ПФО состоялось заседание Ассоциации молодёжных парламентов при законодательных органах власти субъектов ПФО, в нем принял участие председатель общественного молодёжного парламента при Самарской губернской думе Даниил Сиднев.