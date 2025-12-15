Геннадий Котельников: "Депутаты продолжают законодательно обеспечивать развитие региона"

Председатель Самарской губернской думы в интервью "Волга Ньюс" рассказал о новых законах, которые были приняты в 2025 году, о работе над статьями областного бюджета, о помощи участникам СВО, о деятельности Совета ректоров региона и о целях, которые стоят перед Российской академией наук.

Развитие спорта и туризма

— Геннадий Петрович, в ноябре 2025 года Самарская область приняла крупный международный Форум "Россия — спортивная держава". В Самаре прошло заседание Совета по развитию физической культуры и спорта при президенте России. Какое значение для региона имеет это событие?

— Самарская область долго и упорно готовилась к Форуму, подготовка велась под личным контролем губернатора Вячеслава Андреевича Федорищева. В итоге важнейшее спортивное событие года собрало более 5 тысяч человек из всех регионов России и многих стран мира. Было очень приятно услышать слова президента России Владимира Владимировича Путина: "Самара — один из самых красивых, самобытных городов Поволжья, знаменитый своими достижениями и традициями, в том числе спортивными. Многие атлеты, чьи имена вошли в летопись мирового спорта, — уроженцы самарской земли". Добавлю, что в регионе действует более 4 тысяч спортивных сооружений, а число жителей, которые регулярно занимаются физической культурой и спортом, постоянно растет. И я уверен, что прошедший Форум значительно подстегнет развитие спорта и в регионе, и в стране.

Кроме того, это был уже третий за год визит главы государства в Самарскую область, все мы гордимся таким беспрецедентным вниманием президента к нашему региону и сделаем всё для того, чтобы выполнить масштабные задачи, которые ставит перед нами руководство страны.

— Еще одно важное событие, заставившее говорить о Самарской области за пределами региона, — это декабрьское заседание Совета законодателей Приволжского федерального округа в Казани.

— Одним из центральных вопросов заседания было развитие внутреннего туризма. Полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Анатольевич Комаров констатировал рост на четверть числа туристических поездок по регионам округа за последние три года. Я сделал доклад о научно-популярном туризме в Самарской области. Пусть это не покажется какой-то мелочью в наше время, но внутренний туризм — это тоже наше национальное преимущество в деле обеспечения суверенитета страны. Сегодня Самарская область занимает 9-е место в национальном туристическом рейтинге. По данным областного министерства туризма в 2024 году наш регион посетили 1 миллион 370 тысяч туристов, в 2025 году их стало еще на 100 тысяч больше. В стране принята Концепция развития научно-популярного туризма до 2035 года. Разработан Всероссийский реестр объектов этого вида туризма, в который вошли и 10 объектов на территории Самарской области.

В Самарском национальном исследовательском университете имени академика С. П. Королева действует Центр истории авиационных двигателей. Здесь находится самая большая в мире среди вузовских музеев коллекция авиадвигателей. По мере дальнейшего накопления образцов Центр может приобрести национальное значение. В вузе также работает крупнейший в России и мире "Умный дом бабочек", в котором 75(!) тысяч экземпляров.

Самарский карбоновый полигон является первым в России. Его цель — разработка комплексных аграрных технологий для восстановления почвы. В Самарском социально-педагогическом университете — один из крупнейших в Поволжье зоологический музей, где около 20(!) тысяч экспонатов.

Разработан и план развития научно-популярного туризма в Самарской области до 2030 года, появятся новые маршруты и экскурсионные программы. Всё это повышает привлекательность нашего региона как крупного образовательного и туристического центра.

Наконец, сельский туризм — одно из самых молодых и динамично развивающихся направлений. Сегодня в Самарской области около 50 предприятий агротуризма. Есть в регионе и другие примеры научно-популярного туризма, которые говорят о весомых достижениях самарских ученых.

Социально ориентированный бюджет

— Осень — время активной работы исполнительной и законодательной власти над бюджетом региона. Какие ключевые корректировки внесли в проект главного финансового документа депутаты Самарской губернской думы? Каковы основные параметры областного бюджета на 2026 год?

— Всю эту большую работу депутаты областного парламента проводили в тесном взаимодействии с Правительством Самарской области, профильными министерствами и ведомствами. Всего к проекту бюджета поступило 206 поправок и предложений на трехлетний период. Их общая сумма составила 165 млрд рублей, из них на 2026 год — 76 млрд рублей. Уже учтено и предлагается учесть 92 предложения на общую сумму 142 млрд рублей. Еще 88 поправок будут рассмотрены в ходе исполнения областного бюджета в 2026 году и трехлетнем периоде. Традиционно самыми финансово емкими статьями расходов станут социальные. В 2026 году 230 млрд рублей, то есть почти две трети расходов, будут направлены на здравоохранение, образование, социальную защиту населения, строительство жилья, транспорт и дороги. В итоге доходы областного бюджета на 2026 год составляют 322 млрд рублей, расходы — 352 млрд рублей.

В бюджете также отражены целевые безвозмездные поступления из федерального бюджета. Это 81 млрд рублей на три года, из них на 2026 год — 26,4 млрд рублей. 8 декабря состоялось заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам под председательством Президента России Владимира Владимировича Путина, в котором принял участие губернатор Самарской области Вячеслав Андреевич Федорищев. Наш регион участвует в реализации 12-ти из всех 19-ти нацпроектов в стране. На их реализацию в Самарской области в 2025 году было выделено 29,8 млрд рублей, и мы очень рассчитываем на финансовые поступления из федерального бюджета и в дальнейшем.

Новое правовое регулирование

— Геннадий Петрович, какие законы, принятые Самарской губернской думой в 2025 году, вы считаете ключевыми в законотворческой деятельности?

— Депутатский корпус продолжает законодательно обеспечивать социально-экономическое развитие Самарской области. В 2025 году принято более 130 областных законов, в том числе 8 базовых, устанавливающих новое правовое регулирование. Главным, ключевым направлением является развитие областного законодательства по социальной поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. Приняты областные законы "Об определении числа рабочих мест для трудоустройства граждан, особо нуждающихся в социальной защите", "О порядке постановки на учет граждан, принимавших участие в специальной военной операции (членов их семей), имеющих право на бесплатное приобретение земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности". Внесены назревшие изменения в областные законы "О земле", "О государственной поддержке граждан, имеющих детей", для ветеранов СВО установлены налоговые льготы, компенсация стоимости услуг ЖКХ, льготы по поступлению в вузы и другие. Мы работаем в этом направлении совместно с участниками СВО. Так, Максим Вадимович Девятов, Герой России, представил проект федерального закона о предотвращении незаконного ношения государственных и ведомственных наград, форменной одежды со знаками отличия. Наша законодательная инициатива находится на рассмотрении Совета законодателей России.

В областном законе "О памятных датах и праздничных днях Самарской области" установлена новая дата: 1 июля — День ветеранов боевых действий. Всего в региональном законодательстве по социальной поддержке участников СВО и членов их семей сегодня более 20 областных законов, и их число постоянно растет. Эта работа ведется у нас на системной основе, создан и действует Совет при председателе Самарской Губернской Думы по вопросам законодательного обеспечения мер социальной поддержки участников СВО и членов их семей, который внимательно рассматривает проблемы инвалидности, лечения и реабилитации ветеранов. В Совет входят депутаты ключевых профильных комитетов Думы, что помогает вести всю эту большую работу системно и комплексно.

— Отдельным социальным обязательством для всех ветвей власти является поддержка ветеранов СВО и членов их семей. Каков вклад депутатов Самарской губернской думы в дело помощи участникам спецоперации?

— Депутаты Самарской губернской думы всех фракций с 2022 года ведут большую благотворительную деятельность, приобретают на свои личные средства и направляют в зону СВО грузы с гуманитарной помощью, технику и оборудование, продовольствие и обмундирование, оказывают помощь военным госпиталям. Только в 2025 году в зону боевых действий отправлены автомобили "Нива", УАЗ, мотоциклы и другие транспортные средства, более 30 квадрокоптеров и БПЛА, 60 машин с защитными сетками от беспилотников, около 10 бензогенераторов, 14 тонн продуктов, свыше тысячи единиц строительных и хозяйственных материалов, всего почти на 100 миллионов рублей.

Мы, депутаты, также оказываем постоянную помощь оргтехникой, книгами, методическими и нормативными материалами подшефному городу Снежное в Донецкой Народной Республике. Самарские врачи, строители, коммунальщики помогают ему в восстановлении инфраструктуры и развитии социальной сферы. Глава региона лично курирует всю эту многогранную работу, сам регулярно выезжает в Снежное. Не забываем и о самых маленьких, ежегодно проводим акцию "Елка желаний", в канун Нового года отправляем машины с подарками для детей Снежного.

Наука и вузы

— В 2025 году Вы были переизбраны председателем Совета ректоров вузов Самарской области. Что является главным в деятельности Совета?

— Совет ректоров, который я возглавляю уже 26 лет, объединяет все 23 вуза и их филиала в регионе. Всего в них почти 100 тысяч студентов, их обучают 4 500 преподавателей, 800 докторов наук и 3 тысячи кандидатов наук. Совет традиционно занимается широким спектром вопросов — от проведения научных исследований и внедрения инновационных технологий до решения социально-бытовых вопросов преподавателей и студентов.

Наши вузы успешно участвуют в федеральной программе "Приоритет-2030" и федеральном проекте "Передовые инженерные школы". Это — Самарский государственный медицинский университет (ректор — член-корреспондент РАН, лауреат премии Правительства Российской Федерации, заслуженный деятель науки России Александр Владимирович Колсанов), Самарский национальный исследовательский университет имени академика Королева (ректор — доктор экономических наук, профессор Владимир Дмитриевич Богатырев) и Тольяттинский государственный университет (ректор — доктор физико-математических наук, профессор Михаил Михайлович Криштал).

Благодаря этому обеспечивается резерв будущих научных кадров региона. Это и есть главная цель Совета ректоров — подготовка своих квалифицированных специалистов, которые будут развивать самарскую науку в дальнейшем.

— И еще один научный вопрос. 9 декабря с вашим участием прошло Общее собрание Российской академии наук. Нам наука строить и жить помогает?

— Собрание прошло очень продуктивно. Руководство страны поставило амбициозную задачу: не просто обеспечить технологический суверенитет, но и стать по ключевым позициям технологическими лидерами. У нас нет времени на раскачку, сделать это требуется в кратчайшие сроки. Задача сложнейшая, но выполнимая. Президент РАН, Герой Труда Российской Федерации Геннадий Яковлевич Красников отметил, что раньше роль академии ограничивалась тем, что она формировала ожидаемые результаты научных исследований, а институты фактически ставили задачи сами себе. Это противоречило главному принципу: развитие фундаментальной науки должно идти широким фронтом. Сегодня Российская академия наук выходит на качественно новый уровень работы. В Программе фундаментальных научных исследований на 2026 год 75% тематик теперь уже выбраны научными институтами, а через год этот показатель должен приблизиться к 100%. Это приведет к тому, что научные исследования будут сконцентрированы на решении важнейших вопросов обеспечения научно-технологического суверенитета.

Кроме того, значительно укрепляется экспертная роль РАН: только в 2025 году академия подготовила более 80 тысяч экспертных заключений. И это, в свою очередь, свидетельствует о постоянно растущем уровне взаимодействия государства с академическим сообществом.