Геннадий Котельников поздравил самарцев с Днём ветеранов боевых действий

Председатель Самарской губернской думы, академик РАН Геннадий Котельников поздравил жителей региона с Днём ветеранов боевых действий.

"Эта важнейшая памятная дата установлена законом Самарской области, который принят Самарской губернской думой 22 апреля 2025 года по инициативе самих ветеранов боевых действий.

Ветераны и ветеранское движение нашего региона, которое каждый день пополняется участниками специальной военной операции, достойны отдельной памятной даты, посвященной признанию их заслуг.

Самарская область гордится своими защитниками, которые в разные годы отстаивали интересы страны, защищая её от врагов, сохраняя независимость и территориальную целостность, а также оберегая нашу культуру, традиции и ценности.

Я глубоко убеждён, что мы должны знать и помнить каждого жителя Самарской области, кто защищал и продолжает защищать интересы нашего Отечества, особенно сейчас — в специальной военной операции.

Президент страны Владимир Владимирович Путин сказал: "Миллионы граждан России полны решимости быть вместе со страной и перед лицом испытаний поступать так, как должно и справедливо. Я знаю, вижу это на встречах с нашими людьми, чувствую их настрой, их стремление к солидарности".

И наша молодёжь должна учиться такому отношению к Родине и долгу. Истории и судьбы наших ветеранов боевых действий — лучший пример патриотического воспитания.

Губернатор Самарской области Вячеслав Андреевич Федорищев неоднократно отмечал важность поддержки ветеранов боевых действий и сохранения памяти о тех, кто отважно защищал нашу Родину.

В Самарской губернской думе создан и успешно работает Совет по вопросам законодательного обеспечения мер поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, который аккумулирует законодательные инициативы и предложения.

Низкий поклон нашим Героям и пожелания крепкого здоровья, сил и мужества!", — поздравил Геннадий Котельников.